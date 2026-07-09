Palermo, al via il ritiro di Santa Cristina: ecco i 28 convocati di Inzaghi

Il Palermo è pronto a dare ufficialmente il via alla stagione 2026/27. Il club rosanero ha reso noto l’elenco dei 28 convocati che prenderanno parte al ritiro estivo di Santa Cristina in Val Gardena, in programma da domani fino al 30 luglio presso il Centro Sportivo “Mulin da Coi”, dove gli allenamenti saranno a ingresso libero.

Nei primi due giorni di lavoro, sabato 11 e domenica 12 luglio, la squadra sosterrà al mattino test e valutazioni funzionali in palestra, mentre nel pomeriggio è prevista una seduta tecnico-tattica sul campo.





Tra i convocati figurano 21 calciatori della prima squadra e 7 giovani della Primavera.

I convocati

Prima squadra: Augello, Bani, Cassandro, Ceccaroni, Desplanches, Estevez, Gomes, Gyasi, Hernani, Johnsen, Joronen, Le Douaron, Magnani, Nespola, Palumbo, Peda, Pierozzi, Pohjanpalo, Ranocchia, Segre e Vasic.

Primavera: Giulio Anghileri (2008, attaccante), Pietro Avena (2007, difensore), Nils Balaguss (2008, portiere), Francesco Balsamo (2009, centrocampista), Pietro Salvatore Bertolino (2009, attaccante), Riccardo Sciortino (2009, difensore) e Salvatore Squillacioti (2008, centrocampista).

Il programma delle amichevoli

Durante il ritiro il Palermo disputerà cinque test:

15 luglio (17:30): Palermo-FC Gherdëina

18 luglio (16:00): Palermo-FC Ingolstadt

22 luglio (17:00): Palermo-FC Paradiso

25 luglio (16:00): Palermo-FC Nürnberg (a Naz-Sciaves)

29 luglio (17:00): Palermo-FC Iraklis 1908

Per le gare in programma a Santa Cristina il biglietto intero costerà 10 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per gli under 14. Le modalità di accesso per la sfida contro il Nürnberg, in programma a Naz-Sciaves, saranno comunicate successivamente.

Il Palermo ha inoltre annunciato che tutte le amichevoli del ritiro saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale del club, previa registrazione o accesso con le proprie credenziali.