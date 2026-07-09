TMW: “Palermo, aumenta la concorrenza per Compagnon: ci sono anche Cremonese e Verona”

Mattia Compagnon continua a essere uno dei principali obiettivi del Palermo per rinforzare le corsie offensive, ma la concorrenza aumenta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sull’esterno del Venezia ci sono anche Cremonese e Hellas Verona, entrambe interessate al classe 2001.

Come riferisce Tuttomercatoweb.com, la situazione più avanzata riguarda proprio Palermo e Cremonese. Entrambi i club avrebbero già avviato i contatti con il Venezia e con il calciatore, che avrebbe dato apertura a un eventuale trasferimento. La società lagunare, dal canto suo, starebbe lavorando a una cessione a titolo definitivo.





Secondo Tuttomercatoweb.com, anche l’Hellas Verona si è mosso per raccogliere informazioni sul giocatore, senza però compiere, almeno finora, passi concreti per avviare una trattativa.

Il Palermo continua dunque a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che per arrivare a Compagnon dovrà superare la concorrenza di altri due club.