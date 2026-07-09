Arezzo, interesse per Di Bitonto del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Alessandro-Di-Bitonto

Dopo la recente promozione in Serie B, l’Arezzo è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “La Nazione”, i toscani avrebbero messo nel mirino un giovane talento del Sassuolo.

Il profilo seguito è quello di Alessandro Di Bitonto, difensore centrale classe 2005. L’idea del club emiliano è quella di consentire al giovane di misurarsi con il campionato di Serie B nella prossima stagione, così da garantirgli maggiore continuità d’impiego e proseguire il suo percorso di crescita.


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