Sudtirol, UFFICIALE: fatta per Kenny Mixtur

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Arriva un nuovo rinforzo in attacco per il Sudtirol, che andrà ad unirsi alla rosa a disposizione di mister Possanzini. Attraverso un comunicato tramite i propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Kenny Meddy Mixtur. L’attaccante, classe 2003, ha sottoscritto un contratto che lo lega agli altotesini fino al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:


L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Kenny Meddy Mixtur. L’attaccante 22enne ha firmato un contratto che lo legherà all’FCS fino al 30 giugno 2029. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Kenny Mixtur e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi.

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