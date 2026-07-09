Sudtirol, UFFICIALE: fatta per Kenny Mixtur
Arriva un nuovo rinforzo in attacco per il Sudtirol, che andrà ad unirsi alla rosa a disposizione di mister Possanzini. Attraverso un comunicato tramite i propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Kenny Meddy Mixtur. L’attaccante, classe 2003, ha sottoscritto un contratto che lo lega agli altotesini fino al 30 giugno 2029.
Questo il comunicato del club:
L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Kenny Meddy Mixtur. L’attaccante 22enne ha firmato un contratto che lo legherà all’FCS fino al 30 giugno 2029. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Kenny Mixtur e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi.