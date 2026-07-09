Il Resto del Carlino: “Azzi torna al Modena: sfuma definitivamente la pista Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo monza 0-3 (36) segre azzi Keita

Paulo Azzi è pronto a tornare al Modena. Come scrive Il Resto del Carlino, l’esterno brasiliano è ormai a un passo dal rientro in gialloblù dopo settimane di trattative e di duelli di mercato, soprattutto con il Palermo, che fino a pochi giorni fa sembrava in vantaggio nella corsa al calciatore.

Secondo Il Resto del Carlino, il Modena è riuscito a trovare l’accordo con il Monza e l’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare già entro la fine della settimana. Azzi, che aveva ancora un anno di contratto con il club brianzolo, avrebbe trovato l’intesa per la risoluzione del rapporto prima di fare ritorno nella società che lo aveva lanciato nel calcio che conta.


Come evidenzia ancora Il Resto del Carlino, il Palermo aveva seguito con decisione il brasiliano. A fine giugno i rosanero erano considerati in vantaggio, ma il Modena ha saputo sfruttare il forte legame affettivo che unisce Azzi al club emiliano, oltre a un progetto tecnico che gli garantirà un ruolo centrale nella squadra.

Per Il Resto del Carlino, la trattativa ha subito un rallentamento a causa dell’intervento chirurgico al quale il calciatore è stato sottoposto per la rimozione di un’ernia lombare. Superato questo ostacolo, il Modena ha deciso di affondare il colpo fino a chiudere l’operazione.

Per Azzi si tratta di un ritorno nella piazza che gli ha permesso di compiere il salto di qualità. Dopo le promozioni conquistate con Cagliari, Cremonese e Monza, il brasiliano è pronto a iniziare una nuova avventura con il Modena, mentre il Palermo dovrà definitivamente virare su altri profili per rinforzare la corsia sinistra.

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