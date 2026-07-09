Corriere dello Sport: “Palermo, anche Rao nella lista”

Il Palermo continua a lavorare per regalare a Filippo Inzaghi un esterno offensivo in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, la priorità del direttore sportivo Carlo Osti resta completare il reparto avanzato. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza rosanero, con Mattia Compagnon che continua a occupare il primo posto nella lista delle preferenze.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i dialoghi con il Venezia proseguono e il Palermo continua a seguire con grande attenzione l’esterno offensivo arancioneroverde. Il classe 2001 è ritenuto il profilo ideale per il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi e il club di viale del Fante sta cercando di creare le condizioni per dare una svolta alla trattativa.





Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta vivo anche l’interesse per Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 di proprietà del Napoli. Dopo la positiva esperienza personale vissuta in prestito al Bari, il giovane sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo degli azzurri, ma è destinato a rientrare nell’elenco dei giocatori in uscita. Il Palermo osserva con attenzione l’evolversi della situazione, pronto a inserirsi qualora si aprissero i margini per l’operazione.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non è stata accantonata neppure la pista che porta a Rui Modesto. L’esterno angolano, rientrato all’Udinese dopo il prestito della scorsa stagione, continua a piacere a Filippo Inzaghi e resta nei radar della società rosanero, anche se negli ultimi giorni non si sono registrati sviluppi concreti. Perde invece quota l’ipotesi Pontus Almqvist del Parma, mentre non trovano conferme le indiscrezioni relative a un possibile inserimento del Palermo per Tommaso Marras, ormai destinato al Pisa.

Il mercato rosanero riguarda anche il ruolo di vice Pohjanpalo. Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Giacomo Corona partirà regolarmente per il ritiro, ma con ogni probabilità lascerà il Palermo nelle prossime settimane per trovare maggiore continuità, preferibilmente in Serie B. Tra i profili valutati per affiancare il centravanti finlandese resta Manuel De Luca della Cremonese.

Intanto il club guarda anche agli impegni internazionali. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce che Fabrizio Miccoli e Amauri saranno testimonial della tournée australiana del Palermo, in programma dal 3 al 12 agosto, partecipando a iniziative dedicate alla promozione del brand rosanero. Durante il viaggio la squadra di Inzaghi affronterà il Melbourne City il 7 agosto e la Juventus l’11 agosto all’Optus Stadium di Perth, con calcio d’inizio alle 12:00 italiane e diretta su Sky. Saranno gli ultimi due test prima del ritorno in Italia e dell’inizio degli impegni ufficiali della stagione.