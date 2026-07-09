Corriere dello Sport: “Palermo, anche Rao nella lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 060840

Il Palermo continua a lavorare per regalare a Filippo Inzaghi un esterno offensivo in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, la priorità del direttore sportivo Carlo Osti resta completare il reparto avanzato. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza rosanero, con Mattia Compagnon che continua a occupare il primo posto nella lista delle preferenze.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i dialoghi con il Venezia proseguono e il Palermo continua a seguire con grande attenzione l’esterno offensivo arancioneroverde. Il classe 2001 è ritenuto il profilo ideale per il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi e il club di viale del Fante sta cercando di creare le condizioni per dare una svolta alla trattativa.


Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta vivo anche l’interesse per Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 di proprietà del Napoli. Dopo la positiva esperienza personale vissuta in prestito al Bari, il giovane sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo degli azzurri, ma è destinato a rientrare nell’elenco dei giocatori in uscita. Il Palermo osserva con attenzione l’evolversi della situazione, pronto a inserirsi qualora si aprissero i margini per l’operazione.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, non è stata accantonata neppure la pista che porta a Rui Modesto. L’esterno angolano, rientrato all’Udinese dopo il prestito della scorsa stagione, continua a piacere a Filippo Inzaghi e resta nei radar della società rosanero, anche se negli ultimi giorni non si sono registrati sviluppi concreti. Perde invece quota l’ipotesi Pontus Almqvist del Parma, mentre non trovano conferme le indiscrezioni relative a un possibile inserimento del Palermo per Tommaso Marras, ormai destinato al Pisa.

Il mercato rosanero riguarda anche il ruolo di vice Pohjanpalo. Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Giacomo Corona partirà regolarmente per il ritiro, ma con ogni probabilità lascerà il Palermo nelle prossime settimane per trovare maggiore continuità, preferibilmente in Serie B. Tra i profili valutati per affiancare il centravanti finlandese resta Manuel De Luca della Cremonese.

Intanto il club guarda anche agli impegni internazionali. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce che Fabrizio Miccoli e Amauri saranno testimonial della tournée australiana del Palermo, in programma dal 3 al 12 agosto, partecipando a iniziative dedicate alla promozione del brand rosanero. Durante il viaggio la squadra di Inzaghi affronterà il Melbourne City il 7 agosto e la Juventus l’11 agosto all’Optus Stadium di Perth, con calcio d’inizio alle 12:00 italiane e diretta su Sky. Saranno gli ultimi due test prima del ritorno in Italia e dell’inizio degli impegni ufficiali della stagione.

Altre notizie

Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Marras-Pisa, nessun sorpasso del Palermo: accordo già definito con il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

TMW: “Palermo, spuntano Thorsby e Bozzolan per centrocampo e difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
AA25SfMI

Avellino, nel mirino Di Maggio dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75?

Cesena, chiusura vicina per Caprini della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
lapo-nava-slider-b3cdc85c

Cremonese, UFFICIALE: Lapo Nava in prestito all’Alcione Milano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
download

Sampdoria, UFFICIALE: fatta per Lorenzo Insigne

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
pyyhtia-niklas-bologna-2021-2022-1642492034-78732 (1)

Sudtirol, accelerata per Pyyhtiä del Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Fellipe-Jack-

Cremonese, contatti con il Como per Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Marco-Turati.jpg

Catanzaro, UFFICIALE: il contratto di Turati è privo di efficacia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
6a4e48a861efef9ed5dda41a_IMG-20260708-WA0086

Mantova, UFFICIALE: dalla Francia arriva Sambaly Keita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Di Marzio: “Modena, raggiunto l’accordo per il ritorno di Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Immagine

Cagliari, ex rosa Belotti a Villa Stuart per le visite dopo il rinnovo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-09 060840

Corriere dello Sport: “Palermo, anche Rao nella lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Marras-Pisa, nessun sorpasso del Palermo: accordo già definito con il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

TMW: “Palermo, spuntano Thorsby e Bozzolan per centrocampo e difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
AA25SfMI

Avellino, nel mirino Di Maggio dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75?

Cesena, chiusura vicina per Caprini della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026