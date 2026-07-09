Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Insigne firma con la Samp, Avellino scatenato. Catanzaro, Gorgone è libero”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con ufficialità, firme e trattative che coinvolgono numerosi club della cadetteria. Dalla Sampdoria, che ha definito l’arrivo di Lorenzo Insigne, all’Avellino sempre più protagonista, passando per Pisa, Vicenza, Cremonese e Catanzaro. Come racconta il Corriere dello Sport, sono ore decisive per la costruzione degli organici in vista dell’inizio dei ritiri estivi.

La giornata si apre con l’ufficialità più attesa. Dopo aver sostenuto le visite mediche, Lorenzo Insigne ha firmato il contratto che lo lega alla Sampdoria fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive. Un colpo di grande esperienza che consegna a Bernardo Corradi uno dei principali protagonisti del prossimo campionato.





L’Avellino continua invece a essere tra i club più attivi sul mercato. Come riferisce il Corriere dello Sport, i biancoverdi sono ormai vicini all’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Luca Di Maggio, classe 2005 di proprietà dell’Inter e reduce dalla promozione conquistata con il Padova. Nell’accordo è prevista una percentuale sulla futura rivendita a favore del club nerazzurro.

Sempre in casa Avellino sono in programma le visite mediche del terzino Brando Moruzzi, del centrocampista Giacomo Faticanti, entrambi in arrivo dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, oltre al portiere Tommaso Martinelli, che arriva in prestito secco dalla Fiorentina.

Sul fronte uscite, il club irpino ha definito i prestiti di Michele D’Ausilio all’Iraklis Salonicco, Antonio De Cristofaro al Latina e Matteo Marchisano al Giugliano.

Tra gli altri movimenti di giornata, il Vicenza ha ufficializzato l’arrivo dalla Juventus dell’esterno Alessandro Pietrelli, in prestito con diritto di opzione e controriscatto, oltre all’ingaggio a titolo definitivo del difensore Riccardo Marchizza, che ha firmato un contratto biennale dopo l’esperienza con il Frosinone. Contestualmente è stato ceduto Stefano Cester alla Folgore Caratese.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, la Cremonese ha definito due operazioni in uscita: il centrocampista Giulio Patrignani passa in prestito al Savoia, mentre il portiere Lapo Nava si trasferisce all’Alcione Milano. Il Verona ha invece ceduto a titolo definitivo il difensore Oumar Barry al Gubbio.

Il Pisa, dopo aver chiuso l’acquisto del regista Giuseppe Leone dalla Juve Stabia, continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Il nuovo obiettivo è Omar Correia, reduce proprio dall’esperienza in gialloblù accanto a Leone. La Juve Stabia, dal canto suo, ha definito il ritiro estivo a Polla dal 15 al 31 luglio e segue gli attaccanti Nicholas Bonfanti del Pisa e Luigi Caccavo del Bologna.

Il Corriere dello Sport racconta anche una giornata particolare per il tecnico dell’Avellino Alessandro Nesta, tornato a Coverciano in occasione del ventesimo anniversario del Mondiale 2006 per tenere una lezione agli allievi del corso UEFA A.

«Sono qui per condividere il mio pensiero e ciò che ho fatto nella mia esperienza da tecnico in panchina. Ho iniziato a Miami nella seconda serie americana: è lì che ho dovuto cambiare la mia mentalità, da giocatore ad allenatore».

Importanti novità arrivano anche da Catanzaro. La lunga vicenda legata a Marco Turati si è infatti conclusa dopo che la Lega Serie B ha ritenuto privo di efficacia il contratto firmato dal tecnico con il club giallorosso. Una decisione che libera definitivamente il Catanzaro e apre la strada all’insediamento ufficiale di Giorgio Gorgone sulla panchina calabrese.

Nella stessa giornata è arrivata anche l’elezione del presidente Floriano Noto alla carica di vicepresidente della Lega Serie B, traguardo che mancava al Catanzaro dai tempi di Nicola Ceravolo.

Sul mercato, riferisce ancora il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Ciro Polito continua a lavorare su più tavoli. Restano caldi i dossier riguardanti Costantino Favasuli, seguito da Napoli, Inter, Cagliari, Torino e Atalanta, oltre alla trattativa con il Como per Mattia Liberali.

Il primo volto nuovo è già quello del difensore Nicolò Postiglione, che dopo le visite mediche può essere considerato un nuovo giocatore giallorosso.

Il Catanzaro, però, non si fermerà qui. La dirigenza tratta anche Lorenzo Meazzi, trequartista reduce dall’esperienza con il Pescara, dove sotto la guida di Gorgone ha realizzato 6 gol e 1 assist in 30 presenze. Resta inoltre monitorato Filippo Vesentini, profilo individuato come possibile rinforzo per il centrocampo qualora Simone Pontisso dovesse lasciare il club.

Come conclude il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Ciro Polito prosegue il lavoro rispettando il budget societario e le richieste tecniche di Giorgio Gorgone, intenzionato a costruire un Catanzaro competitivo e fedele al calcio verticale che ha caratterizzato le ultime stagioni.