Corriere dello Sport: “Lega B, nuovo Direttivo e rilancio: Noto vicepresidente, confermati playoff, playout e Boxing Day”

La Lega Serie B riparte nel segno della continuità e del rinnovamento. L’Assemblea dei club ha ricostituito il Consiglio Direttivo, eletto Floriano Noto vicepresidente e confermato il format di playoff e playout anche per la stagione 2026/27. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro ha rappresentato un momento chiave per definire l’organizzazione del prossimo campionato e le strategie di sviluppo della categoria.

In apertura dei lavori, riferisce il Corriere dello Sport, il presidente della Lega B Paolo Bedin ha salutato i club neopromossi e quelli tornati in cadetteria, ringraziando inoltre la città di Ascoli e il presidente Bernardino Passeri per l’ospitalità che sarà riservata alla presentazione del calendario della Serie B 2026/27, in programma il 22 luglio.





Tra le decisioni più importanti assunte dall’Assemblea c’è la ricostituzione del Consiglio Direttivo. Come evidenzia il Corriere dello Sport, sono stati eletti consiglieri Rebecca Corsi (Empoli), Carlo Costa (Südtirol), Francesco Dini (Cremonese) e Carlo Rivetti (Modena), che affiancheranno il presidente del Mantova Filippo Piccoli, il presidente del Catanzaro Floriano Noto, nominato vicepresidente, e i consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori.

L’Assemblea ha inoltre confermato alcune delle principali caratteristiche del campionato. Secondo il Corriere dello Sport, resteranno invariati sia il format di playoff e playout, sia lo stop del torneo durante le soste delle Nazionali e il tradizionale appuntamento del Boxing Day, ormai diventato un elemento distintivo della Serie B.

Sul fronte organizzativo sono state approvate anche le suddivisioni dei due gironi del campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, mentre particolare attenzione è stata dedicata ai dati relativi alla crescita mediatica della categoria.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, nella stagione 2025/26 la Serie B ha registrato un incremento del 7% dell’ascolto medio rispetto all’annata precedente. I playoff e i playout hanno raggiunto un’audience complessiva superiore ai 2,1 milioni di spettatori, mentre la base degli abbonati a LaB Channel è più che raddoppiata.

Tra le novità approvate figura anche il lancio di un nuovo pacchetto audiovisivo. L’Assemblea ha infatti votato la predisposizione di un’offerta non esclusiva denominata “Gara in chiaro”, che consentirà la trasmissione di una partita per ogni giornata di campionato su una piattaforma televisiva in chiaro, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la visibilità della Serie B.