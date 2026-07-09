Marras-Pisa, nessun sorpasso del Palermo: accordo già definito con il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto inserimento decisivo del Palermo per Tommaso Marras non trovano conferma. Come riporta Sestaporta.news, la trattativa che porterà l’esterno offensivo del Mantova al Pisa resta infatti pienamente in piedi e non sarebbe stata messa in discussione dai recenti rumors di mercato.

Secondo Sestaporta.news, il Palermo un tentativo per il classe 2004 lo ha realmente effettuato, ma la dirigenza rosanero si sarebbe mossa quando l’operazione tra Pisa e Mantova era ormai già ben avviata. Gli ultimi contatti tra il club siciliano e la società lombarda risalirebbero a due giorni fa.


Come evidenzia ancora Sestaporta.news, la risposta del Mantova sarebbe stata chiara: esiste una parola data al Pisa e l’intenzione è quella di rispettarla. Tra le due società ci sarebbe già un accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di un’operazione superiore ai tre milioni di euro. Restano soltanto da definire gli ultimi dettagli burocratici prima dell’ufficializzazione.

Per Sestaporta.news, Marras è pronto a legarsi al Pisa con un contratto di lunga durata, compreso tra i quattro e i cinque anni, a conferma della fiducia riposta nel giocatore dal club nerazzurro e dal nuovo allenatore Paolo Bianco. Nei prossimi giorni il classe 2004 sosterrà le visite mediche al centro Isokinetic di Bologna, ultimo passaggio prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

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