La Nazione: “Telenovela estiva. Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa”

La corsa a Tommaso Marras si arricchisce di un nuovo capitolo. Come scrive La Nazione Pisa, il Palermo avrebbe tentato un inserimento nelle ultime ore per provare a soffiare al Pisa l’esterno offensivo del Mantova, riaprendo una trattativa che sembrava ormai indirizzata verso il club nerazzurro.

Secondo La Nazione Pisa, il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti avrebbe presentato al Mantova un’offerta economicamente superiore rispetto a quella del Pisa per il cartellino del classe 2004. Tuttavia, il rilancio rosanero non avrebbe pareggiato le condizioni contrattuali già proposte dal club toscano al giocatore e al suo entourage.





Come evidenzia ancora La Nazione Pisa, il Mantova sarebbe disposto a cedere Marras ma non può decidere la destinazione del calciatore. La scelta finale spetterà infatti allo stesso esterno offensivo, che dovrà esprimere la propria preferenza tra le società interessate.

Per La Nazione Pisa, il Pisa conserva comunque un vantaggio importante. Il club nerazzurro lavora da tempo sull’operazione e avrebbe già raggiunto un’intesa sia con il giocatore sia con il Mantova per il trasferimento a titolo definitivo. Il Palermo, invece, si sarebbe inserito soltanto nelle ultime ore dopo aver visto sfumare le piste che portavano a Zito Luvumbo e Mattia Compagnon.

Sempre secondo La Nazione Pisa, Marras sarebbe atteso al centro Isokinetic di Bologna per sostenere le visite mediche con il Pisa. Nonostante il recente inserimento del Palermo, la dirigenza nerazzurra continua a mantenere fiducia sulla positiva conclusione della trattativa.