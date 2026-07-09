La Nazione: “Telenovela estiva. Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 070342

La corsa a Tommaso Marras si arricchisce di un nuovo capitolo. Come scrive La Nazione Pisa, il Palermo avrebbe tentato un inserimento nelle ultime ore per provare a soffiare al Pisa l’esterno offensivo del Mantova, riaprendo una trattativa che sembrava ormai indirizzata verso il club nerazzurro.

Secondo La Nazione Pisa, il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti avrebbe presentato al Mantova un’offerta economicamente superiore rispetto a quella del Pisa per il cartellino del classe 2004. Tuttavia, il rilancio rosanero non avrebbe pareggiato le condizioni contrattuali già proposte dal club toscano al giocatore e al suo entourage.


Come evidenzia ancora La Nazione Pisa, il Mantova sarebbe disposto a cedere Marras ma non può decidere la destinazione del calciatore. La scelta finale spetterà infatti allo stesso esterno offensivo, che dovrà esprimere la propria preferenza tra le società interessate.

Per La Nazione Pisa, il Pisa conserva comunque un vantaggio importante. Il club nerazzurro lavora da tempo sull’operazione e avrebbe già raggiunto un’intesa sia con il giocatore sia con il Mantova per il trasferimento a titolo definitivo. Il Palermo, invece, si sarebbe inserito soltanto nelle ultime ore dopo aver visto sfumare le piste che portavano a Zito Luvumbo e Mattia Compagnon.

Sempre secondo La Nazione Pisa, Marras sarebbe atteso al centro Isokinetic di Bologna per sostenere le visite mediche con il Pisa. Nonostante il recente inserimento del Palermo, la dirigenza nerazzurra continua a mantenere fiducia sulla positiva conclusione della trattativa.

Altre notizie

Roberto_Stellone

Corriere dello Sport: “Stellone: «Il Palermo è la favorita per la Serie A. In Italia i talenti ci sono»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
noto catanzaro

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Insigne firma con la Samp, Avellino scatenato. Catanzaro, Gorgone è libero”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Corriere dello Sport: “Lega B, nuovo Direttivo e rilancio: Noto vicepresidente, confermati playoff, playout e Boxing Day”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 060840

Corriere dello Sport: “Palermo, anche Rao nella lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Marras-Pisa, nessun sorpasso del Palermo: accordo già definito con il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

TMW: “Palermo, spuntano Thorsby e Bozzolan per centrocampo e difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
AA25SfMI

Avellino, nel mirino Di Maggio dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75?

Cesena, chiusura vicina per Caprini della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
lapo-nava-slider-b3cdc85c

Cremonese, UFFICIALE: Lapo Nava in prestito all’Alcione Milano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
download

Sampdoria, UFFICIALE: fatta per Lorenzo Insigne

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
pyyhtia-niklas-bologna-2021-2022-1642492034-78732 (1)

Sudtirol, accelerata per Pyyhtiä del Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Fellipe-Jack-

Cremonese, contatti con il Como per Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-09 070342

La Nazione: “Telenovela estiva. Marras, Palermo prova lo sgarbo. Ma il giocatore è in parola con il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Roberto_Stellone

Corriere dello Sport: “Stellone: «Il Palermo è la favorita per la Serie A. In Italia i talenti ci sono»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
noto catanzaro

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Insigne firma con la Samp, Avellino scatenato. Catanzaro, Gorgone è libero”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Corriere dello Sport: “Lega B, nuovo Direttivo e rilancio: Noto vicepresidente, confermati playoff, playout e Boxing Day”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 060840

Corriere dello Sport: “Palermo, anche Rao nella lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026