Cremonese, contatti con il Como per Fellipe Jack

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Fellipe-Jack-

Dopo la retrocessione in Serie B, la Cremonese è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le priorità del club grigiorosso c’è il reparto arretrato, dove la dirigenza è impegnata nella ricerca di nuovi profili da mettere a disposizione del tecnico.

Secondo quanto riportato da CremonaSport.it, uno dei nomi seguiti con maggiore interesse è quello di Fellipe Jack, difensore classe 2006 di proprietà del Como. Il giovane centrale è reduce dall’esperienza in prestito al Catanzaro, che vorrebbe trattenerlo anche per il prossimo campionato.


La concorrenza dei calabresi, però, non sembra scoraggiare la Cremonese. Il club lombardo avrebbe infatti già avviato i primi contatti con il Como per valutare la fattibilità dell’operazione e cercare di anticipare le altre pretendenti.

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