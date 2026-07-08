Vicenza, UFFICIALE: dalla Juventus arriva Pietrelli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Immagine

Il Vicenza mette a segno un nuovo innesto per la stagione 2026-27. Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Pietrelli, esterno offensivo classe 2003, che si trasferisce dalla Juventus con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.

L’operazione prevede il prestito con diritto di opzione e contro-opzione, come annunciato dalla società attraverso una nota ufficiale.


Nell’ultima stagione Pietrelli ha vestito la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione in Serie A. Con i lagunari ha collezionato 9 presenze, mettendo a referto un assist.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, il nuovo acquisto del Vicenza ha maturato esperienza anche con la FeralpiSalò, dove ha totalizzato 57 presenze, 6 reti e 6 assist, prima del passaggio alla Juventus Next Gen. Con la seconda squadra bianconera ha disputato 15 partite, realizzando 4 gol e fornendo 2 assist.

Con questo innesto il Vicenza aggiunge qualità e duttilità sulle corsie offensive, puntando su un profilo giovane ma già con una buona esperienza nel calcio professionistico.

Comunicato del Vicenza: “La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Pietrelli dalla Juventus”.

Altre notizie

csm_marras_mantova_palermo_6688675772

Da Mantova: “Palermo, affondo a sorpresa per Marras: offerti 4 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Schira: “Blitz Palermo per Marras, sorpassato il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (94) pierozzi elia

Il Tirreno: “Palermo su Elia, ma c’è la concorrenza di Benevento e Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo monza 0-3 (31) le douaron azzi

Gazzetta di Modena: “Il Palermo si defila per Azzi: il Modena prova l’affondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
images

Gazzetta dello Sport: “Orsato inaugura il nuovo corso arbitrale: «Più precisione in campo, meno interventi del VAR»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Tuttosport: “Sampdoria, arriva Insigne. Palermo segue Compagnon e Almqvist”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Screenshot 2026-07-08 080348

Repubblica: “Kamate nel mirino. Per un Palermo che guarda ai giovani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (91) brunori gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo uscite: undici giocatori da sistemare prima della chiusura del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, resta aperta la caccia all’esterno. Trimboli sempre nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Screenshot 2026-07-08 071832

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao torna in pole. Spunta anche Ngonge per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
nicolo-zaniolo

Corriere dello Sport: “Zaniolo rinnova con l’Udinese. Como a un passo da Yan Couto, il Genoa chiude per Havel”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
1e835b9a27

Corriere dello Sport: “AIA, rivoluzione nelle Commissioni. Ci sono anche le nuove maglie”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026

Ultimissime

Immagine

Vicenza, UFFICIALE: dalla Juventus arriva Pietrelli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
csm_marras_mantova_palermo_6688675772

Da Mantova: “Palermo, affondo a sorpresa per Marras: offerti 4 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
Palermo Mantova Marras Segre Joronen

Schira: “Blitz Palermo per Marras, sorpassato il Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (94) pierozzi elia

Il Tirreno: “Palermo su Elia, ma c’è la concorrenza di Benevento e Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo monza 0-3 (31) le douaron azzi

Gazzetta di Modena: “Il Palermo si defila per Azzi: il Modena prova l’affondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026