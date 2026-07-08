Vicenza, UFFICIALE: dalla Juventus arriva Pietrelli

Il Vicenza mette a segno un nuovo innesto per la stagione 2026-27. Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Pietrelli, esterno offensivo classe 2003, che si trasferisce dalla Juventus con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.

L’operazione prevede il prestito con diritto di opzione e contro-opzione, come annunciato dalla società attraverso una nota ufficiale.





Nell’ultima stagione Pietrelli ha vestito la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione in Serie A. Con i lagunari ha collezionato 9 presenze, mettendo a referto un assist.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, il nuovo acquisto del Vicenza ha maturato esperienza anche con la FeralpiSalò, dove ha totalizzato 57 presenze, 6 reti e 6 assist, prima del passaggio alla Juventus Next Gen. Con la seconda squadra bianconera ha disputato 15 partite, realizzando 4 gol e fornendo 2 assist.

Con questo innesto il Vicenza aggiunge qualità e duttilità sulle corsie offensive, puntando su un profilo giovane ma già con una buona esperienza nel calcio professionistico.

Comunicato del Vicenza: “La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Pietrelli dalla Juventus”.