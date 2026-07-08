Da Mantova: “Palermo, affondo a sorpresa per Marras: offerti 4 milioni”

Il Palermo prova a cambiare gli equilibri del mercato con un’improvvisa accelerazione per Tommaso Marras. Secondo quanto riportato da TuttoMantova, e rilanciato anche da Sportitalia, il club rosanero avrebbe effettuato un vero e proprio blitz per assicurarsi l’attaccante esterno del Mantova.

Fino a poche ore fa il trasferimento del giocatore al Pisa sembrava ormai definito, con un’operazione a titolo definitivo, cifre già delineate e visite mediche considerate imminenti. Tuttavia, lo scenario sarebbe cambiato nelle ultime ore.





Come evidenzia TuttoMantova, il Palermo non avrebbe mai abbandonato la pista Marras e avrebbe deciso di affondare il colpo proprio nelle fasi finali della trattativa, superando la concorrenza del club nerazzurro.

L’offerta dei siciliani, secondo le indiscrezioni, sarebbe di circa 4 milioni di euro destinati al Mantova, mentre per il calciatore sarebbe pronto un contratto quinquennale. Un investimento importante che conferma la volontà del Palermo di rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Al momento non è ancora arrivata l’ufficialità dell’operazione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore, ma la trattativa sembra aver subito una svolta significativa