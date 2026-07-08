Tuttosport: “Sampdoria, arriva Insigne. Palermo segue Compagnon e Almqvist”

Il mercato di Serie B continua a vivere giornate intense, con numerose trattative che coinvolgono le principali protagoniste del prossimo campionato. Dalla Sampdoria, pronta ad accogliere Lorenzo Insigne, fino al Palermo, che continua a lavorare sugli esterni offensivi, passando per Arezzo, Südtirol, Pisa, Padova, Modena e Vicenza. Come racconta Pierluigi Capuano su Tuttosport, le società stanno accelerando le operazioni in vista dell’inizio dei ritiri.

L’Arezzo ha rinforzato il reparto arretrato con l’arrivo del difensore Julian Illanes, prelevato dalla Carrarese. Un innesto di esperienza e affidabilità che permette al club amaranto di blindare la retroguardia in vista del prossimo campionato.





Il Palermo, invece, continua a lavorare su più fronti. Come riferisce Pierluigi Capuano su Tuttosport, il club rosanero mantiene la propria posizione sul centrocampista del Mantova Simone Trimboli, finito anche nel mirino della Cremonese. Parallelamente la dirigenza monitora la situazione di due esterni offensivi: Mattia Compagnon del Venezia e Pontus Almqvist del Parma, profili ritenuti ideali per completare il reparto avanzato.

Il Südtirol continua a guardare con attenzione al mercato francese. Dopo l’operazione che aveva portato il Mantova ad acquistare Sambaly Keita dal Villefranche, il club altoatesino ha definito l’arrivo dell’attaccante Kenny Mixtur, ingaggiato a parametro zero. I biancorossi cercano inoltre elementi con esperienza in Serie B e hanno chiesto al Venezia il portiere Alessandro Plizzari e il centrocampista Bjarki Bjarkason.

Sempre secondo Pierluigi Capuano su Tuttosport, il Mantova è vicino a chiudere anche per l’esterno offensivo franco-canadese Ismael Cajazzo, classe 2004 proveniente dal Casarano.

L’Ascoli si è inserito nella corsa per l’attaccante della Juventus Lorenzo Anghelè, seguito anche dall’Empoli, mentre il Pisa ha accolto ufficialmente Paolo Bianco, che ha salutato i tifosi con un videomessaggio.

«Si vince tutti insieme».

Il club nerazzurro punta ad annunciare prima del raduno sia Tommaso Marras, in arrivo dal Mantova, sia il regista Giuseppe Leone della Juve Stabia.

Il Padova ha ufficializzato l’acquisto di Luca Zanimacchia e continua a lavorare per riportare in biancoscudato il centrocampista Jonas Harder, nuovamente in prestito dalla Fiorentina. Restano vivi anche i contatti con l’Inter per Issiaka Kamate, mentre il sogno della dirigenza è rappresentato dall’attaccante del Sassuolo Luca Moro, cresciuto proprio nel settore giovanile del Padova.

Come evidenzia ancora Pierluigi Capuano su Tuttosport, il Modena insiste per il centrocampista finlandese Niklas Pyyhtia del Bologna e ha ormai raggiunto un’intesa con il trequartista Giacomo Olzer del Pescara. La Virtus Entella continua invece a seguire il playmaker del Mantova Federico Artioli.

Il Vicenza guarda ai giovani di Milan e Torino, avendo chiesto informazioni per Kevin Zeroli, reduce dall’esperienza alla Juve Stabia, e per Marco Dalla Vecchia, protagonista della promozione della Virtus Entella.

Infine il Verona è ai dettagli con il Venezia per il difensore lussemburghese Seid Korac, valutato circa due milioni di euro.

Il colpo di giornata, però, porta la firma della Sampdoria. Come racconta Pierluigi Capuano su Tuttosport, Lorenzo Insigne ha scelto il club blucerchiato per rilanciarsi in Serie B dopo l’ultima esperienza con il Pescara.

L’attaccante sosterrà le visite mediche a Genova prima di raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno. Per lui è pronto un contratto annuale da circa 500 mila euro, con rinnovo automatico al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze stagionali.

Reduce da 5 gol e 3 assist in 13 partite con il Pescara nella seconda parte della scorsa stagione, Insigne ha preferito il progetto blucerchiato alle offerte provenienti dalla Serie A e dall’estero, scegliendo una piazza prestigiosa nella quale mettersi nuovamente in gioco.

Sul mercato la Sampdoria non si ferma. In porta restano vive le piste che portano a Emil Audero e Marco Sportiello, mentre in difesa continua il tentativo per riportare Mattia Viti dal Nizza. Per la fascia sinistra resta monitorato Terence Douglas, svincolato dopo l’esperienza con il FC Eindhoven.

In attacco, oltre a Insigne, il club blucerchiato continua a seguire il norvegese Tobias Lauritsen, Emanuele Pecorino e il possibile ritorno di Nicholas Pierini dal Sassuolo, con l’obiettivo di completare il reparto offensivo a disposizione di Bernardo Corradi.