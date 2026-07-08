Il Tirreno: “Palermo su Elia, ma c’è la concorrenza di Benevento e Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (94) pierozzi elia

Il Palermo continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi e tra i profili seguiti c’è anche Salvatore Elia. Come riporta Il Tirreno, sul calciatore dell’Empoli è pronta ad accendersi una vera e propria sfida di mercato che coinvolge anche Benevento e Frosinone.

Secondo Il Tirreno, i rosanero sarebbero tra i club interessati all’esterno destro, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare le corsie offensive in vista della prossima stagione. Tuttavia, la concorrenza è destinata ad aumentare.


Come evidenzia ancora Il Tirreno, il Benevento starebbe preparando un’offerta importante per convincere l’Empoli a cedere il giocatore, mentre nelle ultime ore si sarebbe inserito con decisione anche il Frosinone, dove il nuovo tecnico Massimiliano Alvini avrebbe indicato Elia tra gli obiettivi per il mercato estivo.

Per Il Tirreno, l’Empoli valuta il cartellino dell’esterno intorno ai 2 milioni di euro e attende le prime mosse concrete dei club interessati prima di sedersi al tavolo delle trattative.

Sul fronte difensivo, invece, il quotidiano toscano sottolinea come, con l’arrivo di Guido Pagliuca sulla panchina dell’Empoli, sia tornato d’attualità il nome di Marco Bellich, difensore della Juve Stabia già allenato dal tecnico nella passata stagione. Si tratta, però, di una pista che riguarda esclusivamente il club toscano e non il Palermo.

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