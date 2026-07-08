Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo uscite: undici giocatori da sistemare prima della chiusura del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (91) brunori gomes

Se il mercato in entrata ha già preso forma con gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, il Palermo è chiamato ad accelerare soprattutto sul fronte delle cessioni. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la rosa attualmente a disposizione di Filippo Inzaghi è troppo ampia e la dirigenza dovrà sfoltire l’organico per evitare di ritrovarsi con esuberi fuori dal progetto anche dopo la chiusura del mercato.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, finora hanno lasciato Palermo soltanto i calciatori in scadenza di contratto, Joronen Gomis e Bereszynski, oltre ai giocatori rientrati dai prestiti senza riscatto, come Veroli, Giovane e Rui Modesto. A questi si aggiunge però un gruppo di undici calciatori che non rientrano nei piani tecnici e che dovranno trovare una nuova sistemazione. L’obiettivo del club è alleggerire il monte ingaggi e ricavare anche risorse economiche dalle cessioni, anche se al momento non risultano trattative particolarmente avanzate.


Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il piano del Palermo è quello di consegnare a Filippo Inzaghi un gruppo di circa 22-23 giocatori già durante il ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Alcuni esuberi partiranno comunque con la squadra esclusivamente per motivi numerici. È il caso di Vasic, Corona e probabilmente Gomes, mentre altri resteranno a Palermo in attesa di definire il proprio futuro.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, tra i nomi destinati a lasciare momentaneamente il gruppo del ritiro c’è anche Sebastiano Desplanches, per il quale il Palermo continua a preferire un prestito che gli permetta di giocare con continuità, senza escludere una cessione a titolo definitivo qualora arrivasse un’offerta vicina ai due milioni di euro investiti dal club tre anni fa. In difesa restano sul mercato Buttaro, Diakité, Nikolaou e Lund: per il greco si era mosso l’Asteras Tripolis, ma la trattativa si è raffreddata.

A centrocampo il club dovrà trovare una sistemazione a Gomes e Blin. Il primo partirà per il ritiro in attesa di una nuova destinazione, mentre Blin non dovrebbe seguire la squadra in Val Gardena e al momento non avrebbe offerte concrete. Situazione simile per Vasic, seguito dal Vicenza, anche se i contatti tra i due club non hanno ancora prodotto sviluppi decisivi.

Infine, anche Corona prenderà parte al ritiro, ma resta destinato a partire qualora arrivasse una soluzione che gli garantisca continuità. Diverso il discorso per Brunori e Appuah, che secondo il quotidiano non dovrebbero essere inseriti nella lista dei convocati: sul capitano si erano mossi Modena e Sampdoria, mentre per il francese si profila un nuovo prestito, con interessamenti dalla Francia e un recente sondaggio del Rio Ave. Restano infine sotto osservazione anche Gyasi e Le Douaron, che partiranno con la squadra ma dovranno convincere Inzaghi durante il ritiro per evitare di finire sul mercato.

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