Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao torna in pole. Spunta anche Ngonge per l’attacco”

Il Palermo continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con il Napoli per Emanuele Rao. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo classe 2006 è uno dei profili che la dirigenza rosanero segue con maggiore interesse e il dialogo tra i due club si è fatto sempre più fitto.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Rao è reduce dall’esperienza al Bari, dove nella scorsa stagione ha realizzato sei gol e tre assist. Nonostante la retrocessione dei pugliesi, il giovane attaccante si è messo in evidenza grazie alle sue qualità nell’uno contro uno, alla velocità e alla capacità di incidere negli ultimi metri.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il futuro del classe 2006 sembra destinato a essere lontano dal Napoli. Con Massimiliano Allegri pronto a valutare l’organico e Aurelio De Laurentiis orientato a sfoltire la rosa, il Palermo prova a sfruttare gli ottimi rapporti con il club partenopeo per portare in Sicilia uno dei talenti più interessanti del panorama italiano.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i dialoghi tra Palermo e Napoli potrebbero però aprire anche un’altra pista di mercato. Tra i nomi monitorati c’è infatti anche Cyril Ngonge, reduce da una stagione complicata tra Torino ed Espanyol, dove non è riuscito a trovare continuità né rendimento. Al momento non esiste una vera trattativa tra i due club, ma l’attaccante belga potrebbe entrare nei discorsi qualora si creassero le condizioni giuste. Molto dipenderà dalle richieste economiche del Napoli e dalla formula dell’eventuale operazione, aspetti destinati a pesare nelle prossime settimane.