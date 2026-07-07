Palermo, si rinnova il legame con Santa Rosalia: i giovani rosanero spingeranno il Carro della Santuzza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
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Il Palermo FC rinnova il proprio legame con la città e con una delle sue tradizioni più sentite. Per il secondo anno consecutivo, il club rosanero sarà infatti partner del Festino di Santa Rosalia, confermando la volontà di essere parte integrante della vita culturale e sociale di Palermo.

In occasione del 402° Festino di Santa Rosalia, saranno i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile del Palermo a spingere il tradizionale Carro della Santuzza, indossando il nuovo home kit della stagione 2026/27. Per l’occasione, la maglia sarà impreziosita da una speciale personalizzazione dedicata alla Patrona della città, con un nuovo artwork che raffigura il nome e l’icona di Santa Rosalia in una veste rinnovata rispetto allo scorso anno.


Attraverso questa iniziativa, il Palermo punta a coinvolgere le nuove generazioni in uno degli appuntamenti più significativi della storia e dell’identità cittadina, trasmettendo ai giovani atleti il valore dell’appartenenza e della partecipazione attiva alla comunità.

La partnership rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato nel 2025 in occasione del 401° Festino e rafforza un rapporto che negli ultimi anni si è consolidato anche attraverso altre iniziative. Tra queste spiccano il terzo kit gara realizzato nel 2022 dall’artista TvBoy, ispirato all’iconografia di Santa Rosalia, e il murale dedicato alla Santuzza realizzato dallo stesso artista nel tunnel degli spogliatoi dello stadio Renzo Barbera.

Un legame sempre più forte tra il Palermo FC, la città e la sua Patrona, simbolo di un’identità che va ben oltre il rettangolo di gioco.

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