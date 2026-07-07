Fiocco azzurro in casa Palermo: è nato Alessandro, figlio di Emanuel Gyasi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
palermo bari serie b 2-0 (52) gyasi

Fiocco azzurro in casa Palermo. Il club rosanero ha annunciato la nascita di Alessandro, figlio di Emanuel Gyasi e della compagna Carolina.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha espresso i propri auguri alla famiglia del calciatore:


“Al piccolo, alla mamma Carolina, al fratellino Edoardo e al papà gli auguri del Presidente Dario Mirri, del City Football Group e di tutta la famiglia rosanero.”

Anche la redazione di ilovepalermocalcio.com si unisce alle congratulazioni, rivolgendo i migliori auguri a Emanuel Gyasi, a Carolina, al piccolo Alessandro e al fratellino Edoardo per questo splendido momento di gioia vissuto dalla loro famiglia.

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