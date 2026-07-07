Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani è ufficiale. Il brasiliano rinforza il centrocampo, resta viva la pista Trimboli”

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inzaghi gardini mirri osti (16)

Il Palermo ha ufficializzato il terzo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Dopo Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, anche Hernani Azevedo Junior è diventato ufficialmente un nuovo calciatore rosanero. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il centrocampista brasiliano arriva dal Monza a titolo definitivo, in un’operazione da circa un milione di euro, e ha sottoscritto un contratto biennale con il club di viale del Fante.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’ingaggio di Hernani rappresenta uno degli obiettivi principali centrati dalla dirigenza rosanero. Il Palermo cercava infatti un centrocampista di qualità, esperienza e personalità, capace di aumentare il livello tecnico della squadra a disposizione di Filippo Inzaghi. Il brasiliano, protagonista della promozione in Serie A del Monza con 22 presenze e sei reti, risponde perfettamente all’identikit individuato dalla società.


Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei principali punti di forza di Hernani è la sua duttilità tattica. Il brasiliano può essere impiegato sia in un centrocampo a due che in una mediana a tre, oltre ad avere le caratteristiche per agire anche da trequartista. Un altro aspetto che potrebbe agevolarne l’inserimento è la conoscenza con Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato alla Reggina nella stagione 2022/23, la migliore della sua carriera in Serie B con sette gol in 31 presenze.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Hernani ritroverà inoltre a Palermo Nahuel Estevez. I due hanno condiviso l’esperienza al Parma, contribuendo insieme alla promozione in Serie A conquistata nel 2024, elemento che potrebbe favorire ulteriormente l’intesa all’interno del centrocampo rosanero.

Il mercato del Palermo, però, non si ferma qui. La dirigenza continua a monitorare anche altri profili per la mediana e resta vivo l’interesse per Simone Trimboli del Mantova. La trattativa si presenta tuttavia complessa a causa della concorrenza di club come Cremonese, Avellino e Sampdoria, che seguono con attenzione il centrocampista.

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