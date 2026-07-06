Palermo, sfuma definitivamente Luvumbo: l’angolano ha scelto il Maiorca

Zito Luvumbo è ormai a un passo dal lasciare nuovamente il Cagliari per trasferirsi al Maiorca. L’esterno offensivo angolano, accostato con forza al Palermo nelle prime settimane di mercato, ha deciso di proseguire la propria carriera in Spagna, chiudendo di fatto ogni possibilità di un approdo in rosanero.

Il Palermo aveva seguito con grande interesse il classe 2002, individuandolo come uno dei principali obiettivi per rinforzare la corsia offensiva destra. La dirigenza rosanero aveva lavorato per convincere il giocatore a sposare il progetto di Filippo Inzaghi, ma fin dai primi contatti la volontà dell’attaccante è stata quella di dare priorità a un ritorno al Maiorca.





Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, è proprio la volontà del calciatore ad aver indirizzato la trattativa. Luvumbo ha indicato il club spagnolo come prima scelta per il proprio futuro, nonostante l’interesse concreto manifestato dal Palermo in questa prima fase del mercato estivo.

Il Cagliari e il Maiorca stanno ora definendo l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Salvo sorprese, sarà quindi il club iberico ad assicurarsi nuovamente le prestazioni dell’esterno angolano, costringendo il Palermo a virare definitivamente su altri profili per rinforzare il reparto offensivo.

Per i rosanero si chiude così una delle piste più seguite delle ultime settimane, con il direttore sportivo Carlo Osti già al lavoro su alternative per consegnare a Filippo Inzaghi l’esterno offensivo richiesto.