Benevento, è ufficiale l’arrivo di Logan Gaspar: firma fino al 2029
Il Benevento ha ufficializzato l’arrivo di Logan Gaspar, centrocampista brasiliano classe 2006 proveniente dall’America RJ. Il giovane talento approda in giallorosso a titolo definitivo e ha firmato un contratto della durata di tre anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2029.
Ad annunciare l’operazione è stato lo stesso club sannita attraverso una nota ufficiale, confermando un’operazione già emersa nelle scorse settimane. Gaspar rappresenta un investimento in prospettiva per il Benevento, che continua a costruire la rosa in vista della nuova stagione puntando anche su giovani di talento.