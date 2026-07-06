Mantova, Bardi non ha dubbi: «Questa società è un esempio da seguire»

Francesco Bardi guarda con fiducia alla nuova stagione del Mantova e promuove il progetto del club biancorosso. In un’intervista concessa a TuttoMercatoWeb, il portiere ha espresso soddisfazione per la permanenza in Lombardia dopo il riscatto arrivato al termine dello scorso campionato.

«Sono stato riscattato dal club e la cosa mi ha riempito di grande orgoglio. Mi trovo in un gruppo sano e in una città a misura d’uomo, dove passo davvero dei bellissimi momenti anche con la mia famiglia. Sono molto felice di questa dimensione e pronto per la prossima stagione», ha dichiarato Bardi.





Il portiere ha poi parlato delle ambizioni del Mantova in vista del prossimo campionato di Serie B: «Voglio che il Mantova vada a combattere su ogni campo, senza avere paura di nessuno. Sarà importante seguire ancora il mister e sono certo che faremo bene».

Infine, Bardi ha indicato il club biancorosso come esempio di programmazione, soffermandosi sul lavoro della società: «Il presidente Piccoli è molto attento al settore giovanile e alle infrastrutture, non guarda solo ai risultati ma alla programmazione. Per me il Mantova è un modello da seguire».