Ignacchiti, cresce la concorrenza: anche il Mantova si inserisce nella corsa

Lorenzo Ignacchiti è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il centrocampista classe 2004, nonostante la stagione complicata vissuta dall’Empoli, si è messo in evidenza per rendimento e continuità, attirando l’interesse di diversi club.

Dopo i sondaggi di Avellino e Frosinone, anche il Mantova avrebbe deciso di puntare sul giovane centrocampista. Il club lombardo starebbe valutando di presentare una prima offerta nei prossimi giorni per provare ad anticipare la concorrenza e convincere l’Empoli a cedere il giocatore.





Sul futuro di Ignacchiti, però, potrebbe pesare anche il parere del tecnico Guido Pagliuca, che nella scorsa stagione gli aveva affidato la fascia di capitano, riconoscendone qualità tecniche e leadership all’interno del gruppo. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, la situazione resta in evoluzione e il centrocampista è destinato a essere uno dei protagonisti del mercato