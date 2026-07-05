Repubblica: “Rosanero a caccia di un esterno d’attacco. Fari puntati sullo svedese Almqvist”

Il Palermo continua a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Come scrive Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Tommaso Cassandro, secondo volto nuovo del mercato estivo dopo Nahuel Estévez, mentre per Hernani è atteso l’annuncio nelle prossime ore.

Secondo Valerio Tripi di la Repubblica Palermo, il difensore classe 2000, arrivato dal Como dopo l’ultima stagione in prestito al Catanzaro, ha firmato un contratto triennale con il club rosanero. Cassandro, capace di giocare sia da terzino sia da centrale, arriva dopo aver realizzato quattro gol e tre assist con i giallorossi, contribuendo anche all’eliminazione del Palermo nella semifinale playoff con il cross per il gol di Iemmello nella gara d’andata.





Come evidenzia ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il Palermo ha superato la concorrenza di diverse società di Serie B e anche del Sassuolo per assicurarsi il difensore cresciuto nel settore giovanile del Bologna e con esperienze anche a Novara, Cittadella, Lecce e Como. Con il suo arrivo, Inzaghi potrà contare sulla coppia di terzini destri formata da Cassandro e Pierozzi.

Sul mercato, però, il lavoro di Carlo Osti prosegue soprattutto sulle corsie offensive. Valerio Tripi, sulle colonne di la Repubblica Palermo, indica in Pontus Almqvist uno dei principali obiettivi per rinforzare l’attacco. Lo svedese del Parma, mancino e capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, viene considerato il profilo ideale per agire alle spalle di Joel Pohjanpalo.

Resta viva anche la candidatura di Mattia Compagnon del Venezia. Secondo Valerio Tripi di la Repubblica Palermo, i due profili rappresentano le principali alternative per la fascia offensiva e l’eventuale arrivo di uno potrebbe escludere quello dell’altro. Sullo sfondo resta inoltre Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo il prestito in rosanero.

Per il centrocampo, infine, Valerio Tripi su la Repubblica Palermo conferma l’interesse per Simone Trimboli del Mantova e Niklas Pyyhtia del Bologna, reduce dal prestito al Modena. Due profili che potrebbero completare il reparto insieme a Ranocchia, Segre, Estévez e all’imminente arrivo di Hernani.