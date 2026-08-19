Hellas Verona, Belghali può partire: passi avanti nella trattativa con il Sassuolo

Prosegue la trattativa tra Sassuolo e Hellas Verona per Rafik Belghali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’incontro tra i due club è stato positivo e sono stati fatti passi avanti verso la chiusura dell’operazione.

La formula al vaglio prevede l’inserimento di Edoardo Iannoni come contropartita tecnica, oltre a un conguaglio economico di 6 milioni di euro in favore del Verona. Le parti si aggiorneranno nuovamente nella giornata di domani, quando potrebbero arrivare ulteriori novità sul possibile trasferimento dell’esterno algerino al Sassuolo. L’operazione resta dunque in evoluzione, ma la trattativa è entrata nella fase decisiva



