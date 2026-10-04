Tuttosport: “Ilicic, che perla contro il Vicenza: l’ex Palermo a segno nel 2-1 del Koper”

C’è la firma di Josip Ilicic nella vittoria per 2-1 del Koper contro il Vicenza. L’ex giocatore del Palermo ha aperto le marcature nell’amichevole disputata a Romano d’Ezzelino, quartier generale dei biancorossi, realizzando uno dei suoi classici gol con un tiro a giro sotto l’incrocio. A raccontare il test è Tuttosport.

Il Koper, secondo nella massima serie slovena e impegnato nelle coppe europee, ha sbloccato la partita all’11’ proprio grazie al 38enne Ilicic.





L’ex rosanero, che secondo quanto ricorda Tuttosport ha trascorso dodici anni nel calcio italiano vestendo le maglie di Palermo, Fiorentina e Atalanta, ha realizzato una delle sue “perle”: tiro a giro e pallone sotto l’incrocio.

Ilicic vanta inoltre 86 presenze e 17 reti con la propria nazionale.

N’Diaye firma il raddoppio

Il Koper ha trovato il secondo gol al 31’ con N’Diaye, che ha battuto Tantalocchi con un potente diagonale. Entrambe le squadre sono state schierate con il 3-5-2.

Nella ripresa gli sloveni hanno avuto anche le opportunità per realizzare il 3-0. Prima è servito un salvataggio sulla linea di Leverbe, mentre successivamente Matondo ha colpito il palo da pochi passi.

Il Vicenza ha accorciato le distanze nel recupero. Al 47’ il giovane Francesco Catino, centrocampista classe 2008 della Primavera, ha trovato il 2-1 con una conclusione al volo di piatto destro sul primo palo.

Come evidenzia ancora Tuttosport, il tecnico Gallo ha utilizzato numerosi giovani e sperimentato diverse soluzioni, tra cui lo spostamento di Corazza sulla destra e Pietrelli sulla sinistra.

Per Ilicic, invece, un’altra dimostrazione della qualità del suo mancino: l’ex Palermo ha lasciato il segno nell’amichevole vinta dal Koper contro il Vicenza.