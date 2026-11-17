Modena, Brugman: «La classifica non la guardiamo. Obiettivi? Sogno di portare la squadra in Serie A»
Intervistato nel corso della trasmissione “Gialli di sera” su TRC, il centrocampista del Modena, Gaston Brugman, ha fatto il punto sull’inizio della sua avventura in Emilia, che vede i canarini al secondo posto in classifica a -4 dal Palermo.
«Quando ho firmato con il Modena volevo fare un ritiro importante perché negli ultimi anni non avevo potuto farlo e mi sono trovato subito molto bene in campo e in città – ha spiegato Brugman -. Ho giocato tutte le partite finora e mi sto trovando benissimo e ho saputo curare anche fuori dal campo il fisico, sono in un momento molto positivo».
Il centrocampista ha poi fatto il punto su questi suoi primi mesi in gialloblù: «Dopo essere tornato a Pescara a gennaio, dove sarei rimasto in caso di salvezza, volevo continuare a giocare in Italia. La trattativa col Modena è nata all’improvviso e ci siamo subito trovati, non ho avuto dubbi perché in quel momento cercavo una squadra con cui fare la preparazione».
E sulla classifica, che vede il Modena secondo a 4 lunghezze dal Palermo capolista: «Dentro lo spogliatoio non la guardiamo, entriamo in campo per fare la partita e vincere in ogni gara. Il campionato di Serie B è molto lungo, siamo in un momento positivo, ma ci saranno anche quelli di difficoltà»
Brugman ha poi esaltato il valore della squadra: «In estate la società ha costruito una squadra molto ben pensata, ora siamo un po’ corti in qualche ruolo e c’è da soffrire, ma chi entra ha dimostrato di saper dare una grossa mano. Ci sentiamo una squadra forte e consapevole»
Il classe 92′ ha poi commentato il momento straordinario di Andrea Belotti: «Quando entra nello spogliatoio, tutti i giovani lo imitano. Vedono che un campione d’Europa come lui fa tante cose anche fuori dal campo e provano ad imitarlo, sta dimostrando di essere un leader non »
E su Galloppa: «Lui e lo staff non sbagliano nulla nella gestione, tutti vengono trattati allo stesso modo e questo è molto importante. Mi ha sorpreso come allenatore, è molto preparato e tiene a ogni dettaglio anche»
Infine, sugli obiettivi futuri non ha dubbi: «Spero di continuare il mio percorso qui a Modena, sognando di portare il Modena dove sogniamo tutti»