Intervistato nel corso della trasmissione “Gialli di sera” su TRC, il centrocampista del Modena, Gaston Brugman, ha fatto il punto sull’inizio della sua avventura in Emilia, che vede i canarini al secondo posto in classifica a -4 dal Palermo.

«Quando ho firmato con il Modena volevo fare un ritiro importante perché negli ultimi anni non avevo potuto farlo e mi sono trovato subito molto bene in campo e in città – ha spiegato Brugman -. Ho giocato tutte le partite finora e mi sto trovando benissimo e ho saputo curare anche fuori dal campo il fisico, sono in un momento molto positivo».





Il centrocampista ha poi fatto il punto su questi suoi primi mesi in gialloblù: «Dopo essere tornato a Pescara a gennaio, dove sarei rimasto in caso di salvezza, volevo continuare a giocare in Italia. La trattativa col Modena è nata all’improvviso e ci siamo subito trovati, non ho avuto dubbi perché in quel momento cercavo una squadra con cui fare la preparazione».

E sulla classifica, che vede il Modena secondo a 4 lunghezze dal Palermo capolista: «Dentro lo spogliatoio non la guardiamo, entriamo in campo per fare la partita e vincere in ogni gara. Il campionato di Serie B è molto lungo, siamo in un momento positivo, ma ci saranno anche quelli di difficoltà»

Brugman ha poi esaltato il valore della squadra: «In estate la società ha costruito una squadra molto ben pensata, ora siamo un po’ corti in qualche ruolo e c’è da soffrire, ma chi entra ha dimostrato di saper dare una grossa mano. Ci sentiamo una squadra forte e consapevole»

Il classe 92′ ha poi commentato il momento straordinario di Andrea Belotti: «Quando entra nello spogliatoio, tutti i giovani lo imitano. Vedono che un campione d’Europa come lui fa tante cose anche fuori dal campo e provano ad imitarlo, sta dimostrando di essere un leader non »

E su Galloppa: «Lui e lo staff non sbagliano nulla nella gestione, tutti vengono trattati allo stesso modo e questo è molto importante. Mi ha sorpreso come allenatore, è molto preparato e tiene a ogni dettaglio anche»

Infine, sugli obiettivi futuri non ha dubbi: «Spero di continuare il mio percorso qui a Modena, sognando di portare il Modena dove sogniamo tutti»