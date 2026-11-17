Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del calcio rappresentano un fenomeno sempre più preoccupante, che coinvolge non soltanto le tifoserie organizzate, ma anche le attività economiche legate agli stadi, le scommesse illegali e il rischio di riciclaggio di denaro. È quanto emerge dalla relazione dell’XI Comitato della Commissione parlamentare Antimafia, firmata dal senatore Walter Verini, che ha approfondito i rapporti tra gruppi ultras, organizzazioni mafiose e società sportive.

Come racconta Lorenzo Cascini sulla Gazzetta dello Sport, il documento analizza le principali criticità del sistema calcistico italiano e individua una serie di interventi per contrastare gli interessi criminali che ruotano intorno al pallone.





Ai lavori del Comitato hanno partecipato anche i senatori Melchiorre, di Fratelli d’Italia, e Nave, del Movimento 5 Stelle. Le audizioni hanno coinvolto dirigenti di importanti società, tra cui Giuseppe Marotta, Paolo Scaroni, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, oltre ai rappresentanti delle Procure.

Inchiesta Doppia Curva, i rapporti tra ultras e criminalità organizzata

Uno dei capitoli centrali della relazione riguarda l’inchiesta milanese denominata Doppia Curva, che ha ricostruito i rapporti tra alcuni ambienti del tifo organizzato di Inter e Milan e gli interessi economici sviluppati intorno agli stadi.

Le indagini hanno evidenziato il coinvolgimento di soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta e l’esistenza di un sistema di controllo su diverse attività collegate alle curve.

Durante l’audizione davanti alla Commissione, il procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, ha descritto la natura dei rapporti emersi nell’inchiesta.

«I rapporti erano stabili e duraturi, le intimidazioni degli ultras riproducono il metodo mafioso».

Ancora più netto il giudizio espresso dal pubblico ministero Paolo Storari, impegnato nell’indagine.

«Sono due mondi “cattivi”. Non ce n’è uno buono che viene influenzato dall’altro. Il tifo organizzato non serve a sostenere la squadra, è una falsa prospettiva. Si protesta perché si fanno meno affari, non per i risultati».

Parole che evidenziano come, secondo gli investigatori, alcune dinamiche delle curve siano legate soprattutto al controllo di attività economiche e non esclusivamente al sostegno sportivo.

Inter e Milan, le misure contro le infiltrazioni

L’inchiesta ha spinto Inter e Milan a rafforzare la collaborazione per contrastare le infiltrazioni criminali e aumentare la sicurezza negli impianti.

Come evidenzia Lorenzo Cascini sulla Gazzetta dello Sport, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha ribadito durante le audizioni che il Milan si considera parte lesa nell’indagine.

Tra le iniziative adottate figurano la revisione delle procedure di vendita dei biglietti per contrastare il bagarinaggio, l’introduzione di liste di soggetti ai quali vietare l’accesso, l’utilizzo del riconoscimento facciale e il rafforzamento del personale addetto alla sicurezza.

Sono stati inoltre introdotti divieti relativi all’utilizzo di locali dello stadio e alla distribuzione di materiale riconducibile al tifo organizzato.

Scaroni ha spiegato:

«Abbiamo istituito una commissione congiunta con l’Inter, negando l’accesso allo stadio a tempo indeterminato a chi non rispetta i nostri codici di condotta».

Il Milan ha anche interrotto i rapporti con un operatore dei parcheggi che, secondo quanto emerso, aveva contatti con ambienti criminali.

Marotta: «Un centinaio di persone nella black list»

Anche l’Inter, attraverso il presidente Giuseppe Marotta, ha ribadito la propria posizione di parte lesa rispetto alle attività illecite contestate nell’inchiesta.

Le due società milanesi si sono costituite parte civile, ottenendo un riconoscimento risarcitorio in primo grado.

Marotta ha illustrato le misure adottate dal club nerazzurro per impedire che soggetti legati ad ambienti criminali possano continuare a esercitare un’influenza sulle attività dello stadio.

«Abbiamo inserito un centinaio di persone in una black list condivisa con le forze dell’ordine. E abbiamo impedito il cambio di nominativo negli abbonamenti, affidando poi la gestione dei biglietti in trasferta alla società ospitante».

Il dirigente ha inoltre sottolineato l’importanza del progetto per il nuovo stadio di proprietà, considerato uno strumento per migliorare la gestione delle attività commerciali e dei servizi collegati all’impianto.

L’obiettivo è quello di «mettere ordine, nel rispetto della legalità, a tutte le attività che oggi proliferano intorno allo stadio».

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche da Roma e Atalanta.

Scommesse illegali e combine, attenzione alle categorie inferiori

La relazione della Commissione Antimafia non si concentra soltanto sulla Serie A e sui grandi gruppi ultras.

Un altro fronte particolarmente delicato riguarda le scommesse illegali e il rischio di partite truccate, soprattutto nei campionati minori.

Il calcio dilettantistico e quello giovanile vengono indicati come settori nei quali l’ingresso di capitali di provenienza illecita può favorire operazioni di riciclaggio e forme di condizionamento del territorio.

L’acquisizione di società sportive, in particolare, potrebbe essere utilizzata da organizzazioni criminali per investire denaro e costruire nuove reti di influenza.

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport nell’approfondimento firmato da Lorenzo Cascini, la Commissione ritiene necessario rafforzare i controlli sui finanziatori dei club, sugli operatori economici che lavorano con le società e sui rapporti con le tifoserie organizzate.

Tra gli strumenti suggeriti figurano anche codici etici più rigorosi e una maggiore collaborazione tra magistratura, forze dell’ordine, federazioni e organismi sportivi.

Stadi più sicuri, il modello inglese tra le proposte

Un capitolo importante della relazione riguarda la sicurezza degli impianti sportivi.

La Commissione parlamentare Antimafia propone di puntare su stadi moderni, dotati di sistemi avanzati di videosorveglianza, ingressi elettronici e posti numerati.

L’obiettivo è riportare sotto il controllo diretto delle società tutte le attività che si svolgono all’interno e nelle immediate vicinanze degli impianti, sottraendole agli interessi della criminalità organizzata.

Tra le misure suggerite figura anche il rafforzamento del Daspo, lo strumento che vieta l’accesso alle manifestazioni sportive ai soggetti destinatari del provvedimento.

La Commissione propone inoltre di riconoscere agli steward la qualifica di incaricati di pubblico servizio, rafforzandone il ruolo nella gestione della sicurezza.

Un’ulteriore ipotesi riguarda l’istituzione di locali di sicurezza all’interno degli stadi, nei quali prevedere, secondo la proposta, il fermo provvisorio di persone coinvolte in reati gravi per il tempo necessario durante la partita.

Si tratta di interventi ispirati anche al modello inglese, che punta su una gestione più strutturata degli impianti e su un controllo diretto delle attività connesse agli eventi sportivi.

Calcio e criminalità, la richiesta dell’Antimafia

L’analisi della Commissione parlamentare evidenzia la necessità di affrontare il fenomeno attraverso una strategia condivisa.

La repressione delle attività illecite resta fondamentale, ma da sola non viene considerata sufficiente per impedire alle organizzazioni criminali di infiltrarsi nel sistema calcistico.

Servono controlli economici, trasparenza nei rapporti tra società e tifoserie, impianti più sicuri e una collaborazione costante tra istituzioni sportive e autorità giudiziarie.

Come sottolinea Lorenzo Cascini sulla Gazzetta dello Sport, il tema riguarda l’intero movimento calcistico italiano, dalle grandi società professionistiche fino alle realtà dilettantistiche e giovanili.

L’obiettivo della Commissione è impedire che il calcio diventi uno strumento per sviluppare affari illeciti, riciclare denaro o consolidare il controllo criminale sul territorio.