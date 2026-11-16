Palermo, Delio Rossi racconta Zamparini: «Mi mandava la formazione, ma ho sempre fatto di testa mia». E su Pastore e Gattuso…

Delio Rossi torna a parlare della sua carriera e degli anni trascorsi sulla panchina del Palermo. In una lunga intervista rilasciata in esclusiva a Fanpage.it, l’ex allenatore rosanero ha ripercorso alcune delle esperienze più importanti della propria carriera, soffermandosi sul rapporto con Maurizio Zamparini, sulla gestione di Javier Pastore e sull’arrivo di Gennaro Gattuso alla Salernitana.

Tra ricordi e retroscena, Rossi ha raccontato anche i segreti di quel Palermo capace di valorizzare talenti come Cavani, Ilicic e Abel Hernandez, sottolineando l’importanza dei giocatori più esperti all’interno dello spogliatoio.





Palermo, Delio Rossi: «La forza di quella squadra erano proprio loro»

Parlando dell’esperienza in Sicilia, Rossi ha ricordato il ruolo fondamentale dei calciatori che costituivano l’ossatura della formazione rosanero.

«Palermo aveva una filosofia particolare. Quando sono arrivato c’era uno zoccolo duro di quattro o cinque giocatori come Miccoli, Migliaccio, Bovo, Liverani, Balzaretti e Cassani».

L’ex tecnico ha spiegato che la presenza di questi elementi consentiva alla società di investire ogni stagione su giovani di prospettiva, destinati a crescere e a essere successivamente ceduti.

Tra i talenti valorizzati in quel periodo figuravano Pastore, Cavani, Ilicic e Abel Hernandez.

Per Rossi, il successo di quel progetto dipendeva soprattutto dalla capacità dei senatori di garantire continuità e stabilità a una squadra in costante evoluzione.

Zamparini e le formazioni suggerite a Delio Rossi

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista concessa a Fanpage.it riguarda il rapporto con Maurizio Zamparini.

Rossi ha ricordato un presidente molto competente in materia calcistica, ma anche particolarmente interessato alle decisioni dell’allenatore.

«Zamparini era un grande imprenditore ma anche grande conoscitore di calcio, per di più lui intimamente voleva fare l’allenatore perché ti mandava la formazione il giorno prima, e voleva sapere chi giocava».

Il tecnico ha però chiarito di non essersi mai lasciato condizionare dalle indicazioni del patron, rivendicando la propria autonomia nelle scelte di formazione.

Il rapporto tra i due era dunque caratterizzato da un confronto costante, soprattutto quando si trattava di gestire i calciatori sui quali la società aveva investito maggiormente.

Pastore, il trattamento speciale e le difficoltà nello spogliatoio

Tra i ricordi più particolari di Delio Rossi c’è quello legato all’arrivo di Javier Pastore.

L’argentino era stato acquistato con grandi aspettative da Zamparini, che lo considerava uno dei migliori investimenti della propria carriera.

Rossi ha raccontato che il presidente riservava al giovane un trattamento particolarmente premuroso, arrivando ad acquistargli personalmente le scarpe durante il ritiro.

Una situazione che aveva creato qualche difficoltà nella gestione del gruppo.

L’allenatore, pur riconoscendo immediatamente le qualità del calciatore, riteneva necessario mantenere lo stesso trattamento per tutti.

Dal punto di vista tattico, Pastore rappresentava inoltre un elemento difficile da collocare nei ruoli tradizionali.

«Non era una punta, non era un centrocampista, non era un trequartista, era un tuttocampista».

Rossi ha spiegato che l’argentino amava muoversi liberamente sul terreno di gioco, cercando il pallone anche molto lontano dalla porta avversaria.

Il talento era evidente, ma la sua valorizzazione richiedeva un lavoro specifico, sia dal punto di vista tattico sia nella gestione dei rapporti con i compagni.

Gattuso, il retroscena sull’arrivo alla Salernitana

Nell’intervista a Fanpage.it, Delio Rossi ha raccontato anche il primo incontro con Gennaro Gattuso, quando il centrocampista militava nei Rangers di Glasgow.

L’allenatore era inizialmente contrario all’operazione, perché avrebbe preferito trattenere Giovanni Tedesco alla Salernitana.

La società decise comunque di proporgli il giovane Gattuso, allora diciannovenne, invitandolo a seguirlo durante un’amichevole dell’Italia Under 21 a Cremona.

La prima impressione non fu delle migliori.

«Beh, dopo la partita mi dovevo incontrare con i suoi agenti per capire un po’ com’era la situazione di ‘sto ragazzo. Io ero già mal predisposto nei confronti di Gattuso perché volevo che Giovanni rimanesse a tutti i costi. Poi in campo Gattuso viene espulso dopo 20 minuti. Vedo un giocatore che sarà stato un tracagnotto, 4-5 kg sovrappeso».

L’espulsione dopo appena venti minuti impedì al tecnico di valutare adeguatamente le caratteristiche del centrocampista.

Ma il racconto più curioso riguarda l’incontro avvenuto successivamente in albergo.

Gattuso e gli zii arrivati dalla Calabria

Rossi ha ricordato che Gattuso si presentò all’appuntamento accompagnato da quattro persone: due parenti arrivati dalla Calabria e due procuratori.

Una scena che lasciò sorpreso l’allenatore, anche per l’abbigliamento e l’atteggiamento degli accompagnatori.

L’ex tecnico ha raccontato di aver inizialmente pensato a uno scherzo, prima di chiedere direttamente al calciatore chi fossero le persone presenti.

L’episodio rappresentò soltanto l’inizio di una trattativa nella quale Rossi decise di mettere alla prova la determinazione del giovane centrocampista.

Delio Rossi: «Gli dissi le cose più brutte»

L’allenatore ha spiegato di aver descritto a Gattuso uno scenario particolarmente difficile, prospettandogli una stagione complicata e nessuna garanzia di giocare da titolare.

«Gli chiesi perché volesse venire a Salerno in una squadra che molto probabilmente sarebbe retrocessa, gliel’ho buttata giù così. Gli dissi le cose più brutte».

Gattuso, però, non si lasciò scoraggiare e ribadì la volontà di tornare in Italia.

Fu proprio quella determinazione a convincere Rossi ad approvare il trasferimento.

La scelta si rivelò positiva già nelle prime partite, quando il giovane centrocampista dimostrò le proprie qualità agonistiche.

Gattuso e Rui Costa, la partita che convinse Rossi

Delio Rossi ha ricordato in particolare una sfida contro la Fiorentina, nella quale Gattuso riuscì a limitare Rui Costa.

La prestazione del centrocampista colpì l’allenatore per intensità, determinazione e disponibilità al sacrificio.

Rossi ha spiegato che Gattuso non possedeva una tecnica particolarmente raffinata, ma compensava con una straordinaria capacità di lavorare e migliorarsi.

Il rapporto tra i due è rimasto solido anche dopo il trasferimento del calciatore al Milan.

Gattuso continuava infatti a interessarsi ai metodi di allenamento del suo ex tecnico, mantenendo un legame costruito durante l’esperienza alla Salernitana.

Delio Rossi, i ricordi della Lazio e il rapporto con Lotito

Nel corso della conversazione con Fanpage.it, Rossi ha ripercorso anche gli anni trascorsi sulla panchina della Lazio.

Tra gli episodi ricordati figura quello legato a Paolo Di Canio, che durante un allenamento si rifiutò di svolgere un esercizio perché i coni utilizzati erano gialli e rossi, colori associati alla Roma.

L’ex allenatore ha poi parlato del rapporto con Claudio Lotito, riconoscendogli il merito di aver risanato economicamente la società biancoceleste.

Rossi ha ricordato che, al suo arrivo, la priorità del presidente era il contenimento dei costi e che le possibilità di investimento sul mercato erano limitate.

Nonostante le differenze caratteriali, il tecnico ha riconosciuto l’importanza del lavoro societario svolto da Lotito.

Napoli, la proposta di De Laurentiis rifiutata

Un altro retroscena riguarda Aurelio De Laurentiis.

Rossi ha raccontato di essere stato contattato dal presidente del Napoli quando la società partenopea ripartiva dalla Serie C.

In quel momento, però, l’allenatore era reduce dalla promozione in Serie A con il Lecce.

Per questo motivo decise di non accettare la proposta, preferendo continuare il percorso intrapreso con la formazione salentina.

Palermo, il ricordo di un gruppo che ha segnato un’epoca

L’intervista di Delio Rossi restituisce uno spaccato significativo del Palermo degli anni di Zamparini.

Una squadra costruita intorno a giocatori esperti come Miccoli, Liverani, Migliaccio, Bovo, Balzaretti e Cassani, capaci di accompagnare la crescita di talenti destinati a importanti carriere.

Il tecnico ha ricordato le interferenze del presidente, le difficoltà iniziali nella gestione di Pastore e la necessità di mantenere un equilibrio all’interno dello spogliatoio.

Un’esperienza che continua a occupare un posto importante nella carriera dell’allenatore e nella memoria dei tifosi rosanero.