Giornale di Sicilia: “Palermo, quanti ex a Catanzaro: Mignani, Pigliacelli e Di Francesco ritrovano i rosanero”

La sfida tra Catanzaro e Palermo sarà anche una partita dal sapore particolare per diversi protagonisti della formazione calabrese. Sono quattro gli ex rosanero che sabato ritroveranno la squadra siciliana: Michele Mignani, Mirko Pigliacelli, Federico Di Francesco e Giovane. Storie differenti, accomunate da un passato in maglia rosa e dalla necessità di concentrarsi sul presente di un Catanzaro ultimo in classifica.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nessuno dei quattro ha lasciato un ricordo particolarmente significativo a Palermo, ma alcuni di loro sono stati protagonisti dell’eliminazione rosanero negli ultimi playoff.





Catanzaro-Palermo, Mignani ritrova la sua ex squadra

Tra gli ex più attesi figura Michele Mignani, arrivato sulla panchina del Catanzaro dopo l’esonero di Giorgio Gorgone, maturato in seguito alla pesante sconfitta per 6-1 contro l’Ascoli.

L’esperienza del tecnico a Palermo fu breve. Subentrato a Eugenio Corini nell’aprile 2024, guidò i rosanero per appena dieci partite, fino all’eliminazione nella semifinale playoff contro il Venezia.

Al termine della stagione, la società decise di non confermarlo, affidando successivamente la panchina ad Alessio Dionisi.

Come ricorda Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, Mignani ottenne soltanto due vittorie durante la sua parentesi palermitana: lo 0-1 contro il Südtirol nell’ultima giornata di campionato e il 2-0 sulla Sampdoria nel turno preliminare dei playoff.

Adesso il tecnico è chiamato a un compito complicato: risollevare un Catanzaro che aveva iniziato la stagione con ambizioni differenti e che si ritrova invece all’ultimo posto.

Pigliacelli e Di Francesco, dal Palermo alla rivincita nei playoff

Tra i protagonisti più conosciuti dalla tifoseria rosanero ci sono Mirko Pigliacelli e Federico Di Francesco.

Entrambi hanno vestito la maglia del Palermo nei primi anni della gestione City Football Group, senza però riuscire a contribuire al raggiungimento delle posizioni di vertice.

Pigliacelli ha totalizzato 78 presenze e 109 reti subite, mentre Di Francesco ha collezionato 66 apparizioni e sei gol.

L’esterno offensivo, in particolare, era arrivato in Sicilia accompagnato da aspettative importanti, che non sono state pienamente soddisfatte.

Il ricordo più recente dei due calciatori, però, è legato soprattutto agli ultimi playoff di Serie B.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Pigliacelli fu uno dei grandi protagonisti della qualificazione del Catanzaro contro il Palermo, risultando decisivo soprattutto nella gara di ritorno.

Il portiere si rese protagonista di interventi importanti, in particolare sulle conclusioni di Filippo Ranocchia e Dennis Johnsen, impedendo ai rosanero di completare la rimonta.

Anche Di Francesco offrì un contributo determinante, disputando due partite caratterizzate da sacrificio in fase difensiva e capacità di accompagnare l’azione offensiva.

Due prestazioni che lasciarono un ricordo amaro nella tifoseria palermitana.

Giovane, dal mancato riscatto del Palermo al Catanzaro

Diverso il percorso di Giovane, che negli ultimi playoff vestiva ancora la maglia del Palermo.

Il classe 2003, tuttavia, non è riuscito a trovare continuità durante la sua esperienza in Sicilia.

Il suo bilancio si è fermato a 18 presenze, appena tre da titolare, senza gol né assist.

In estate il Palermo ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto. Dopo il rientro all’Atalanta, il calciatore si è trasferito a titolo definitivo al Catanzaro.

Anche in Calabria, finora, Giovane ha trovato poco spazio: cinque presenze senza partecipazioni dirette alle reti.

La partita contro il Palermo potrebbe rappresentare un’occasione per provare a rilanciarsi.

Palermo, attenzione agli ex: il precedente Brunori

La presenza di quattro ex aggiunge ulteriori motivi di interesse a una sfida già importante per gli obiettivi delle due squadre.

Da una parte il Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato a consolidare il primato in classifica. Dall’altra il Catanzaro di Mignani, alla ricerca di punti fondamentali per allontanarsi dall’ultimo posto.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero conoscono già il rischio di affrontare un ex particolarmente motivato.

Il precedente più recente è quello di Matteo Brunori, capace di colpire il Palermo nella trasferta contro l’Ascoli.

Un episodio che la formazione siciliana cercherà di non rivivere sabato al Ceravolo, dove Mignani, Pigliacelli, Di Francesco e Giovane proveranno a mettere da parte i ricordi del passato per contribuire alla risalita del Catanzaro.