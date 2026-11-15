Palermo Women, Chiappara dopo il Pink Bari: «Partita dai mille volti, vittoria che premia il nostro lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
chiappara palermo women femminile

Il Palermo Women conquista una preziosa vittoria casalinga contro il Pink Bari Calcio Femminile, imponendosi per 3-2 nella quinta giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

Al termine dell’incontro, l’allenatore rosanero Emanuele Chiappara ha analizzato la prestazione delle sue calciatrici ai microfoni ufficiali del Palermo FC, sottolineando la determinazione mostrata dalla squadra nei momenti più difficili della gara.


«La partita è stata dai mille volti e tirata fino all’ultimo. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, costruendo tante occasioni, ma senza concretizzare con efficacia, chiudendo sull’1-1. Sapevamo di affrontare una squadra ben organizzata, che ha trovato il pareggio alla fine della prima frazione».

Il tecnico si è poi soffermato sulla ripresa, durante la quale il Palermo Women ha trovato le reti del 2-1 e del 3-1, prima di subire il ritorno delle avversarie.

«Nel secondo tempo siamo rientrati con la testa giusta, trovando subito il 2-1 e il 3-1. Dopo qualche occasione sprecata per chiuderla, ci siamo fatti sorprendere su un bel cross laterale, subendo il 3-2».

Nonostante la stanchezza e il tentativo di rimonta della formazione pugliese, le rosanero sono riuscite a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

«Da lì è iniziata un’altra gara, gestita anche con un po’ di stanchezza sulle gambe, ma le ragazze hanno tirato fuori grande cattiveria agonistica e determinazione. È una vittoria che premia il lavoro settimanale e la spina dorsale di una squadra che lotta fino alla fine: siamo molto contenti, è un passo importante per il nostro cammino».

Un successo che permette alla formazione guidata da Chiappara di proseguire la propria striscia di risultati positivi nel campionato di Serie C Femminile.

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