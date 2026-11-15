Belgio-Italia, Mancini cambia i convocati: quattro novità e due esclusioni. Ecco i 23 azzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Mancini/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

L’Italia di Roberto Mancini si prepara all’ultimo appuntamento della fase a gironi di UEFA Nations League. Questa sera, domenica 15 novembre, alle ore 20.45, gli azzurri affronteranno il Belgio a Bruxelles in una sfida decisiva per il primo posto nel Gruppo A.

La Nazionale arriva all’appuntamento da capolista, davanti alla Francia di Zinedine Zidane, che sarà contemporaneamente impegnata contro la Turchia. Dopo il successo in rimonta ottenuto a San Siro contro i francesi, Mancini dovrà fare i conti con alcune assenze e con diverse novità nell’elenco dei convocati.


Belgio-Italia, quattro novità per Mancini

Rispetto alla partita vinta contro la Francia, il commissario tecnico ha inserito quattro nuovi calciatori nella lista dei disponibili.

Si tratta di Alphadjo Cissé del Milan, Honest Ahanor del Crystal Palace, Mattia Liberali del Como e Niccolò Pisilli della Roma.

Quattro innesti che ampliano le possibilità di scelta del tecnico in vista della partita contro il Belgio.

Le novità arrivano in un momento particolarmente positivo per gli azzurri, reduci da una serie di risultati che hanno permesso alla Nazionale di conquistare la vetta del girone.

Italia, fuori Frattesi e Cambiaghi. Esclusi anche Sebastiano Esposito e Ricci

Mancini dovrà rinunciare a Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, entrambi indisponibili per problemi fisici.

Il centrocampista della Lazio, protagonista contro la Francia con una rete, ha già lasciato il raduno azzurro a causa di un risentimento muscolare.

Non figurano nella lista dei 23 neppure Sebastiano Esposito, attaccante del Sassuolo non al meglio della condizione, e Samuele Ricci del Como.

In tribuna andranno inoltre Federico Gatti della Juventus e Palma dell’Udinese.

Scelte che modificano le alternative a disposizione del commissario tecnico, soprattutto nel reparto offensivo e a centrocampo.

Belgio-Italia, i 23 convocati della Nazionale

Di seguito l’elenco completo dei calciatori a disposizione di Roberto Mancini per la sfida di Bruxelles.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Alphadjo Cissé (Milan), Issa Doumbia (Sporting Lisbona), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Mattia Liberali (Como), Niccolò Pisilli (Roma), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti: Pio Esposito (Inter), Luca Koleosho (Paris FC), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli).

Belgio-Italia, Dimarco possibile novità in attacco

Le assenze e le modifiche nell’elenco dei convocati potrebbero portare Mancini a rivedere alcune scelte di formazione.

Tra le soluzioni ipotizzate figura l’impiego di Federico Dimarco nel tridente offensivo, accanto a Pio Esposito e Antonio Vergara.

Una possibilità che consentirebbe al commissario tecnico di sfruttare le caratteristiche offensive dell’esterno dell’Inter, mantenendo il sistema di gioco utilizzato nelle ultime uscite.

La formazione definitiva sarà comunque comunicata in prossimità del calcio d’inizio.

Nations League, Italia a caccia del primo posto

La partita contro il Belgio rappresenta l’ultimo ostacolo per gli azzurri nella fase a gironi della Nations League.

L’Italia arriva alla sfida dopo la vittoria contro la Francia, un risultato che ha consolidato il primato e confermato la crescita della squadra guidata da Mancini.

Il Belgio cercherà invece di sfruttare il fattore campo per ribaltare gli equilibri del raggruppamento.

Contemporaneamente, la Francia di Zidane affronterà la Turchia, in una serata che definirà la classifica finale del gruppo.

Per Mancini sarà anche un’occasione per valutare le alternative a disposizione e verificare la continuità di rendimento della Nazionale.

Belgio-Italia si giocherà questa sera alle ore 20.45 a Bruxelles, con gli azzurri chiamati a difendere il primo posto conquistato grazie alla rimonta delle ultime settimane.

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