Amichevole U21: pari all’intervallo tra Francia e Italia
L’Italia parte subito con intraprendenza e al 2′ si rende pericolosa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Dagasso che mette in mezzo un pallone soltanto sfiorato di testa da Mane. Un minuto più tardi è ancora Dagasso a provarci, senza però trovare lo specchio della porta.
Al 13′ arriva una grande occasione per Cacciamani, protagonista di una bella combinazione con Camarda: l’attaccante del Milan restituisce il pallone di tacco e l’esterno del Torino calcia da posizione defilata, trovando la risposta di Patouillet. Poco dopo ci prova anche Amatucci, che non inquadra la porta con una girata di prima intenzione.
La Francia risponde al 15′ con Gomis, il cui mancino termina di poco a lato. Al 26′ gli azzurrini trovano anche la via del gol con Camarda, bravo a finalizzare un preciso rasoterra di Dagasso, ma la rete viene annullata per fuorigioco.
Nel finale di frazione entrambe le squadre hanno altre opportunità. Al 35′ Chiarodia è provvidenziale nel chiudere su Bahoya, mentre al 39′ Camarda sfiora il vantaggio con una spaccata su cross di Cacciamani, senza riuscire a trovare la porta per pochissimo.
L’ultima grande occasione è invece per i padroni di casa: Ugochukwu riceve da Bahoya e calcia di prima intenzione con il mancino, ma Palmisani si supera con un intervento decisivo.
Dopo i primi 45 minuti il risultato resta dunque sullo 0-0. Buona prova dell’Italia, pericolosa in più circostanze, ma anche la Francia ha dimostrato di poter fare male. Tutto rimandato alla ripresa.