Mancini presenta Italia-Francia: «Cerchiamo conferme e miglioramenti. Domani giocheremo per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
mancini

In vista del match di domani tra Italia e Francia, valido per la 5a giornata dei gironi di Nations League, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il CT azzurro, Roberto Mancini, facendo un confronto con la gara d’andata e spiegando cosa si dovrà migliorare.

«Cerchiamo sicuramente conferme e miglioramenti – ha spiegato il tecnico -. Poi, ovviamente, visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare, possiamo qualificarci. Mi sembra che sia una cosa buona e all’inizio anche un insperata. Entrambe le cose»


Mancini ha poi parlato di Barelle e Cisse, due giocatori che conoscono molto bene il Meazza: «L’effetto San Siro non mi condiziona, le mie scelte penso che saranno quelle giuste a prescindere dallo stadio. Mi sembra che siano due giocatori reduci da ottime partite, questo è positivo per tutti»

E sulle imminenti elezioni del presidente FIGC: «Io penso che dobbiamo pensare alla partita, in questo momento abbiamo una gara domani e una domenica. Queste sono le cose importanti ora»

Il tecnico ha inoltre analizzato il match d’andata: «È stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere, perché comunque la Francia ci ha messo un po’ lì come ha fatto con il Belgio: è una grandissima squadra. Però ci sono state anche cose migliorabili da parte nostra, speriamo di migliorarle domani per vincere la partita»

Il CT azzurro ha poi aggiunto: «La partita di andata è stata difficile in certi momenti, la Francia ci ha tenuto lì e siamo stati bravi nel difendere. Nel secondo tempo Gigio ci ha salvato, però la partita di domani sarà diversa, la giocheremo cercando di vincere con una delle migliori squadre al mondo»

Mancini si schiera a favore della nuova linea arbitrale: «Lo dicevo vent’anni fa… Sicuramente hanno migliorato il gioco delle partite. Se poi si segnano un sacco di gol, forse è perché si difende male. Però, per chi guarda da fuori, è più bello e divertente».

Infine, il tecnico ha spiegato la scelta di dare priorità ai giovani nelle sue convocazioni: «Tutti volevano i giovani, l’ho letto ovunque e mi sembra anche giusto e logico. Tutti si lamentano che non giocano mai, noi cercheremo di chiamarli e speriamo di azzeccarli. Poi, se ci sono partite o o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita, perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo e l’abbiamo sempre fatto»

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