Italia U21, Vavassori indisponibile: al suo posto convocato D’Uffizi

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palermo carrarese 2-1 (84) vavassori

Brutte notizie per Dominic Vavassori. L’attaccante del Palermo risulta al momento indisponibile a causa di un quadro influenzale e non potrà aggregarsi al gruppo della Nazionale Under 21, impegnato nei prossimi appuntamenti degli Azzurrini.

Nel pomeriggio, il tecnico Silvio Baldini ha convocato Simone D’Uffizi, attaccante classe 2004 dell’Ascoli, che raggiungerà già da questa sera i compagni al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per il calciatore bianconero, che ha recentemente tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell’Ascoli, si tratta della prima chiamata in Nazionale.


La convocazione di D’Uffizi arriva dunque in un momento in cui Vavassori è costretto a fermarsi per un problema influenzale. Resta da capire se il giocatore rosanero potrà tornare a disposizione nei prossimi giorni.

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