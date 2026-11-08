Serie B, 11ª giornata: Sampdoria avanti a Carrara, Palermo sempre a +4 sul Modena. La classifica LIVE

La Sampdoria prova a rialzare la testa nell’undicesima giornata del campionato di Serie B. All’intervallo della sfida contro la Carrarese, disputata allo stadio dei Marmi di Carrara, i blucerchiati conducono 1-0 grazie alla rete di Tutino, arrivata al 23′ del primo tempo.

Un risultato che, se confermato, permetterebbe alla formazione ligure di salire a quota 11 punti, superando in classifica proprio la Carrarese e la Virtus Entella.





In vetta resta il Palermo di Filippo Inzaghi con 27 punti, seguito dal Modena a quota 23 dopo il successo per 2-0 sul campo dell’Entella.

Carrarese-Sampdoria 0-1: decide Tutino nel primo tempo

La Sampdoria trova il vantaggio al 23′ grazie a Gennaro Tutino, che sfrutta un assist di Begic e porta avanti i blucerchiati.

La prima frazione è caratterizzata anche da diversi interventi fallosi e tre ammonizioni: Tutino viene sanzionato al 19′, Rubino della Carrarese al 36′ e Mezzotero al 41′.

La formazione ospite riesce a conservare il vantaggio fino all’intervallo, chiudendo i primi 45 minuti sul risultato di 0-1.

Serie B, 11ª giornata: risultato all’intervallo

Carrarese-Sampdoria 0-1

Marcatore: Tutino 23′ (Sampdoria).

Serie B, classifica LIVE aggiornata

Classifica provvisoria al primo tempo di Carrarese-Sampdoria.

Pos. Squadra PG Punti 1 Palermo 11 27 2 Modena 11 23 3 Ascoli 11 20 4 Mantova 11 19 5 Avellino 11 16 6 Benevento 11 16 7 Hellas Verona 11 16 8 Pisa 11 16 9 Padova 11 15 10 Cesena 11 15 11 Südtirol 11 15 12 Juve Stabia 11 12 13 Cremonese 10 12 14 Arezzo 11 11 15 Sampdoria 11 11 16 Virtus Entella 11 10 17 Carrarese 11 10 18 L.R. Vicenza 10 9 19 Empoli 11 9 20 Catanzaro 11 6

PG = partite giocate. Carrarese-Sampdoria è ancora in corso. Juve Stabia penalizzata di quattro punti. L.R. Vicenza-Cremonese deve ancora disputarsi.

Palermo al comando, Modena primo inseguitore

La classifica continua a vedere il Palermo saldamente al primo posto con 27 punti. Il Modena, grazie alla doppietta di Montevago contro la Virtus Entella, ha ridotto a quattro lunghezze il distacco dalla formazione rosanero.

Alle spalle delle prime due si trovano l’Ascoli con 20 punti e il Mantova con 19, mentre Avellino, Benevento, Verona e Pisa condividono quota 16.

Nella parte bassa della graduatoria, la Sampdoria prova invece a guadagnare terreno grazie al momentaneo vantaggio sulla Carrarese.