Serie B, 11ª giornata: Sampdoria avanti a Carrara, Palermo sempre a +4 sul Modena. La classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
897307736_1678280910326168_6171745811228999527_n

La Sampdoria prova a rialzare la testa nell’undicesima giornata del campionato di Serie B. All’intervallo della sfida contro la Carrarese, disputata allo stadio dei Marmi di Carrara, i blucerchiati conducono 1-0 grazie alla rete di Tutino, arrivata al 23′ del primo tempo.

Un risultato che, se confermato, permetterebbe alla formazione ligure di salire a quota 11 punti, superando in classifica proprio la Carrarese e la Virtus Entella.


In vetta resta il Palermo di Filippo Inzaghi con 27 punti, seguito dal Modena a quota 23 dopo il successo per 2-0 sul campo dell’Entella.

Carrarese-Sampdoria 0-1: decide Tutino nel primo tempo

La Sampdoria trova il vantaggio al 23′ grazie a Gennaro Tutino, che sfrutta un assist di Begic e porta avanti i blucerchiati.

La prima frazione è caratterizzata anche da diversi interventi fallosi e tre ammonizioni: Tutino viene sanzionato al 19′, Rubino della Carrarese al 36′ e Mezzotero al 41′.

La formazione ospite riesce a conservare il vantaggio fino all’intervallo, chiudendo i primi 45 minuti sul risultato di 0-1.

Serie B, 11ª giornata: risultato all’intervallo

Carrarese-Sampdoria 0-1

Marcatore: Tutino 23′ (Sampdoria).

Serie B, classifica LIVE aggiornata

Classifica provvisoria al primo tempo di Carrarese-Sampdoria.

Pos. Squadra PG Punti
1 Palermo 11 27
2 Modena 11 23
3 Ascoli 11 20
4 Mantova 11 19
5 Avellino 11 16
6 Benevento 11 16
7 Hellas Verona 11 16
8 Pisa 11 16
9 Padova 11 15
10 Cesena 11 15
11 Südtirol 11 15
12 Juve Stabia 11 12
13 Cremonese 10 12
14 Arezzo 11 11
15 Sampdoria 11 11
16 Virtus Entella 11 10
17 Carrarese 11 10
18 L.R. Vicenza 10 9
19 Empoli 11 9
20 Catanzaro 11 6

PG = partite giocate. Carrarese-Sampdoria è ancora in corso. Juve Stabia penalizzata di quattro punti. L.R. Vicenza-Cremonese deve ancora disputarsi.

Palermo al comando, Modena primo inseguitore

La classifica continua a vedere il Palermo saldamente al primo posto con 27 punti. Il Modena, grazie alla doppietta di Montevago contro la Virtus Entella, ha ridotto a quattro lunghezze il distacco dalla formazione rosanero.

Alle spalle delle prime due si trovano l’Ascoli con 20 punti e il Mantova con 19, mentre Avellino, Benevento, Verona e Pisa condividono quota 16.

Nella parte bassa della graduatoria, la Sampdoria prova invece a guadagnare terreno grazie al momentaneo vantaggio sulla Carrarese.

Altre notizie

galloppa

Modena, Galloppa dopo la vittoria sull’Entella: «Tre punti importanti, siamo un gruppo unito»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 164045

Serie B, 11ª giornata: il Modena batte l’Entella e si porta a -4 dal Palermo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
897302041_29495222103499359_2228817541875475508_n

Serie B, primi tempi 11ª giornata: Modena avanti 2-0 a Chiavari, Palermo a +4. Risultato e classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Il Resto del Carlino: “Ascoli-Palermo, fischi per Inzaghi al Del Duca: ecco perché i tifosi non hanno dimenticato”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
fa23556f-2b3f-4836-bf1d-45996fd1e20c

Il Resto del Carlino: “L’Ascoli spaventa anche il Palermo: ora le grandi della Serie B temono il Picchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo davanti a tutti, le altre rallentano

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 065858

Benevento-Avellino 1-1: Siatounis illude la Strega, Cheddira risponde. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
affdc37e21

Mantova-Verona 0-0: derby senza gol, Bardi e Perilli decisivi. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 065242

Juve Stabia-Arezzo 1-0: Sibilli colpisce subito, Vukovic salva il risultato. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
e15c37d9ad

Cesena-Catanzaro 1-0: Gelli decide nel finale, Frabotta protagonista. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
01758885c5

Padova-Empoli 2-2: Artistico e Pastina illudono i veneti, Ceesay e Distefano firmano la rimonta. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
07052fbf21

Pisa-Südtirol 2-2: Tramoni non basta, Vasic firma la doppietta e gela i nerazzurri. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026

Ultimissime

galloppa

Modena, Galloppa dopo la vittoria sull’Entella: «Tre punti importanti, siamo un gruppo unito»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
897307736_1678280910326168_6171745811228999527_n

Serie B, 11ª giornata: Sampdoria avanti a Carrara, Palermo sempre a +4 sul Modena. La classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
chiappara palermo women femminile

Palermo Women, Chiappara: «Vittoria meritata, le ragazze sono state bravissime. Già concentrati sulla prossima»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
894228681_1441520781495189_7827188706834908884_n

Serie D girone I, Reggina e Sambiase comandano. Igea Virtus corsara a Palermo, crollano Enna e Ragusa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 152508

Palermo Women, cinquina al Colleferro: le rosanero vincono 5-0

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026