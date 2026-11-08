Serie B, 11ª giornata: Sampdoria avanti a Carrara, Palermo sempre a +4 sul Modena. La classifica LIVE
La Sampdoria prova a rialzare la testa nell’undicesima giornata del campionato di Serie B. All’intervallo della sfida contro la Carrarese, disputata allo stadio dei Marmi di Carrara, i blucerchiati conducono 1-0 grazie alla rete di Tutino, arrivata al 23′ del primo tempo.
Un risultato che, se confermato, permetterebbe alla formazione ligure di salire a quota 11 punti, superando in classifica proprio la Carrarese e la Virtus Entella.
In vetta resta il Palermo di Filippo Inzaghi con 27 punti, seguito dal Modena a quota 23 dopo il successo per 2-0 sul campo dell’Entella.
Carrarese-Sampdoria 0-1: decide Tutino nel primo tempo
La Sampdoria trova il vantaggio al 23′ grazie a Gennaro Tutino, che sfrutta un assist di Begic e porta avanti i blucerchiati.
La prima frazione è caratterizzata anche da diversi interventi fallosi e tre ammonizioni: Tutino viene sanzionato al 19′, Rubino della Carrarese al 36′ e Mezzotero al 41′.
La formazione ospite riesce a conservare il vantaggio fino all’intervallo, chiudendo i primi 45 minuti sul risultato di 0-1.
Serie B, 11ª giornata: risultato all’intervallo
Carrarese-Sampdoria 0-1
Marcatore: Tutino 23′ (Sampdoria).
Serie B, classifica LIVE aggiornata
Classifica provvisoria al primo tempo di Carrarese-Sampdoria.
|Pos.
|Squadra
|PG
|Punti
|1
|Palermo
|11
|27
|2
|Modena
|11
|23
|3
|Ascoli
|11
|20
|4
|Mantova
|11
|19
|5
|Avellino
|11
|16
|6
|Benevento
|11
|16
|7
|Hellas Verona
|11
|16
|8
|Pisa
|11
|16
|9
|Padova
|11
|15
|10
|Cesena
|11
|15
|11
|Südtirol
|11
|15
|12
|Juve Stabia
|11
|12
|13
|Cremonese
|10
|12
|14
|Arezzo
|11
|11
|15
|Sampdoria
|11
|11
|16
|Virtus Entella
|11
|10
|17
|Carrarese
|11
|10
|18
|L.R. Vicenza
|10
|9
|19
|Empoli
|11
|9
|20
|Catanzaro
|11
|6
PG = partite giocate. Carrarese-Sampdoria è ancora in corso. Juve Stabia penalizzata di quattro punti. L.R. Vicenza-Cremonese deve ancora disputarsi.
Palermo al comando, Modena primo inseguitore
La classifica continua a vedere il Palermo saldamente al primo posto con 27 punti. Il Modena, grazie alla doppietta di Montevago contro la Virtus Entella, ha ridotto a quattro lunghezze il distacco dalla formazione rosanero.
Alle spalle delle prime due si trovano l’Ascoli con 20 punti e il Mantova con 19, mentre Avellino, Benevento, Verona e Pisa condividono quota 16.
Nella parte bassa della graduatoria, la Sampdoria prova invece a guadagnare terreno grazie al momentaneo vantaggio sulla Carrarese.