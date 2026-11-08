Palermo Women, cinquina al Colleferro: le rosanero vincono 5-0
Vittoria netta per il Palermo Women, che supera 5-0 il Colleferro Femminile nella gara valida per la quarta giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.
La formazione allenata da Emanuele Chiappara conquista un successo convincente, andando a segno con cinque giocatrici diverse: Dragotto, Gippetto, Di Salvo, Chirillo e Caravello.
Palermo Women-Colleferro 5-0: tre gol nel primo tempo
Le rosanero indirizzano la partita già nella prima frazione di gioco. A sbloccare il risultato è Dragotto al 16′, portando avanti la squadra di Chiappara.
Al 32′ arriva il raddoppio firmato da Gippetto, mentre al 40′ Di Salvo realizza la rete del 3-0, risultato con cui il Palermo Women chiude il primo tempo.
Nella ripresa le padrone di casa continuano a trovare la via del gol. Al 72′ Chirillo firma il poker, prima della quinta rete realizzata da Caravello al 78′.
Il risultato finale è un netto 5-0, che permette alle rosanero di conquistare tre punti nella quarta giornata del campionato.
Palermo Women-Colleferro Femminile: le formazioni
PALERMO WOMEN: Biundo, Gippetto, Massaro, Dragotto, Cancilla, Cracchiolo, Di Salvo, Priolo (C), Bruno, Incontrera, Falzone.
A disposizione: Sorce, La Mantia, Leto, Scalici, Licari, Chirillo, Cangelosi, Caravello, Cilio.
Allenatore: Emanuele Chiappara.
COLLEFERRO FEMMINILE: Cimignolo, Ambrosio, Palmigiani (C), Noce, Seguine, Caldaro, Scagnetti, Alfano, Iafrate, Carrasco, Sousa Esteves.
A disposizione: Bianchi, Fortini, De Girolamo, Millocca, Nagra, Altobelli, Cellini.
Allenatore: Tavoletta.
Arbitro: Ricchiari di Palermo.
Assistenti: Ammirata di Palermo e Tripodo di Palermo.
Marcatrici: 16′ Dragotto, 32′ Gippetto, 40′ Di Salvo, 72′ Chirillo, 78′ Caravello.