Serie B, 11ª giornata: il Modena batte l’Entella e si porta a -4 dal Palermo. La classifica aggiornata

Il Modena risponde al Palermo e accorcia le distanze dalla vetta della Serie B. Nell’undicesima giornata di campionato, la formazione emiliana supera 2-0 la Virtus Entella allo stadio Comunale di Chiavari, conquistando tre punti fondamentali nella corsa alla promozione.

A decidere la sfida è una doppietta di Montevago, che indirizza la partita nei primi dieci minuti. Con questo successo, il Modena sale a quota 23 punti e si porta a quattro lunghezze dal Palermo di Filippo Inzaghi, capolista con 27 punti.





Montevago decisivo: due gol in dieci minuti

La formazione emiliana parte fortissimo e trova il vantaggio già al 6′. A sbloccare il risultato è Montevago, che sfrutta un assist di Brugman e porta avanti i gialloblù.

Passano appena quattro minuti e arriva il raddoppio. Ancora Montevago, al 10′, firma la doppietta personale e mette subito in difficoltà la Virtus Entella.

I padroni di casa provano a reagire, ma il Modena riesce a gestire il doppio vantaggio fino all’intervallo.

Nella ripresa il risultato non cambia. Gli emiliani conservano lo 0-2 e portano a casa una vittoria importante, che consente loro di consolidare il secondo posto in classifica.

Per la Virtus Entella arriva invece una sconfitta casalinga che lascia la formazione ligure a quota 10 punti.

Serie B, 11ª giornata: il risultato finale

Virtus Entella-Modena 0-2

Marcatori: Montevago 6′, 10′.

Serie B, classifica aggiornata

Pos. Squadra PG Punti 1 Palermo 11 27 2 Modena 11 23 3 Ascoli 11 20 4 Mantova 11 19 5 Avellino 11 16 6 Benevento 11 16 7 Hellas Verona 11 16 8 Pisa 11 16 9 Padova 11 15 10 Cesena 11 15 11 Südtirol 11 15 12 Juve Stabia 11 12 13 Cremonese 10 12 14 Arezzo 11 11 15 Virtus Entella 11 10 16 Carrarese 10 10 17 L.R. Vicenza 10 9 18 Empoli 11 9 19 Sampdoria 10 8 20 Catanzaro 11 6

PG = partite giocate. Juve Stabia penalizzata di quattro punti. Classifica in attesa delle altre gare dell’undicesima giornata.

Palermo sempre primo, il Modena accorcia

Il successo di Chiavari permette al Modena di ridurre a quattro punti il distacco dal Palermo, che aveva pareggiato 1-1 sul campo dell’Ascoli nell’anticipo dell’undicesima giornata.

I rosanero di Inzaghi restano imbattuti e conservano il primato con 27 punti, ma gli emiliani confermano di essere la principale inseguitrice.

Alle spalle delle prime due rimane l’Ascoli, terzo a quota 20, seguito dal Mantova con 19 punti.

La corsa alla promozione resta dunque aperta, con il Palermo che mantiene il comando e il Modena che prova a non perdere terreno.