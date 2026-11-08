Serie B, 11ª giornata: il Modena batte l’Entella e si porta a -4 dal Palermo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 164045

Il Modena risponde al Palermo e accorcia le distanze dalla vetta della Serie B. Nell’undicesima giornata di campionato, la formazione emiliana supera 2-0 la Virtus Entella allo stadio Comunale di Chiavari, conquistando tre punti fondamentali nella corsa alla promozione.

A decidere la sfida è una doppietta di Montevago, che indirizza la partita nei primi dieci minuti. Con questo successo, il Modena sale a quota 23 punti e si porta a quattro lunghezze dal Palermo di Filippo Inzaghi, capolista con 27 punti.


Montevago decisivo: due gol in dieci minuti

La formazione emiliana parte fortissimo e trova il vantaggio già al 6′. A sbloccare il risultato è Montevago, che sfrutta un assist di Brugman e porta avanti i gialloblù.

Passano appena quattro minuti e arriva il raddoppio. Ancora Montevago, al 10′, firma la doppietta personale e mette subito in difficoltà la Virtus Entella.

I padroni di casa provano a reagire, ma il Modena riesce a gestire il doppio vantaggio fino all’intervallo.

Nella ripresa il risultato non cambia. Gli emiliani conservano lo 0-2 e portano a casa una vittoria importante, che consente loro di consolidare il secondo posto in classifica.

Per la Virtus Entella arriva invece una sconfitta casalinga che lascia la formazione ligure a quota 10 punti.

Serie B, 11ª giornata: il risultato finale

Virtus Entella-Modena 0-2

Marcatori: Montevago 6′, 10′.

Serie B, classifica aggiornata

Pos. Squadra PG Punti
1 Palermo 11 27
2 Modena 11 23
3 Ascoli 11 20
4 Mantova 11 19
5 Avellino 11 16
6 Benevento 11 16
7 Hellas Verona 11 16
8 Pisa 11 16
9 Padova 11 15
10 Cesena 11 15
11 Südtirol 11 15
12 Juve Stabia 11 12
13 Cremonese 10 12
14 Arezzo 11 11
15 Virtus Entella 11 10
16 Carrarese 10 10
17 L.R. Vicenza 10 9
18 Empoli 11 9
19 Sampdoria 10 8
20 Catanzaro 11 6

PG = partite giocate. Juve Stabia penalizzata di quattro punti. Classifica in attesa delle altre gare dell’undicesima giornata.

Palermo sempre primo, il Modena accorcia

Il successo di Chiavari permette al Modena di ridurre a quattro punti il distacco dal Palermo, che aveva pareggiato 1-1 sul campo dell’Ascoli nell’anticipo dell’undicesima giornata.

I rosanero di Inzaghi restano imbattuti e conservano il primato con 27 punti, ma gli emiliani confermano di essere la principale inseguitrice.

Alle spalle delle prime due rimane l’Ascoli, terzo a quota 20, seguito dal Mantova con 19 punti.

La corsa alla promozione resta dunque aperta, con il Palermo che mantiene il comando e il Modena che prova a non perdere terreno.

Altre notizie

897307736_1678280910326168_6171745811228999527_n

Serie B, 11ª giornata: Sampdoria avanti a Carrara, Palermo sempre a +4 sul Modena. La classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
897302041_29495222103499359_2228817541875475508_n

Serie B, primi tempi 11ª giornata: Modena avanti 2-0 a Chiavari, Palermo a +4. Risultato e classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Il Resto del Carlino: “Ascoli-Palermo, fischi per Inzaghi al Del Duca: ecco perché i tifosi non hanno dimenticato”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
fa23556f-2b3f-4836-bf1d-45996fd1e20c

Il Resto del Carlino: “L’Ascoli spaventa anche il Palermo: ora le grandi della Serie B temono il Picchio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo davanti a tutti, le altre rallentano

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 065858

Benevento-Avellino 1-1: Siatounis illude la Strega, Cheddira risponde. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
affdc37e21

Mantova-Verona 0-0: derby senza gol, Bardi e Perilli decisivi. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 065242

Juve Stabia-Arezzo 1-0: Sibilli colpisce subito, Vukovic salva il risultato. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
e15c37d9ad

Cesena-Catanzaro 1-0: Gelli decide nel finale, Frabotta protagonista. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
01758885c5

Padova-Empoli 2-2: Artistico e Pastina illudono i veneti, Ceesay e Distefano firmano la rimonta. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
07052fbf21

Pisa-Südtirol 2-2: Tramoni non basta, Vasic firma la doppietta e gela i nerazzurri. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Novellino-compressed1

Novellino: «Il Palermo è il Palermo, manca poco per coronare il sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026

Ultimissime

897307736_1678280910326168_6171745811228999527_n

Serie B, 11ª giornata: Sampdoria avanti a Carrara, Palermo sempre a +4 sul Modena. La classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
chiappara palermo women femminile

Palermo Women, Chiappara: «Vittoria meritata, le ragazze sono state bravissime. Già concentrati sulla prossima»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
894228681_1441520781495189_7827188706834908884_n

Serie D girone I, Reggina e Sambiase comandano. Igea Virtus corsara a Palermo, crollano Enna e Ragusa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 152508

Palermo Women, cinquina al Colleferro: le rosanero vincono 5-0

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
Screenshot 2026-11-08 164045

Serie B, 11ª giornata: il Modena batte l’Entella e si porta a -4 dal Palermo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026