Pisa-Südtirol 2-2: Tramoni non basta, Vasic firma la doppietta e gela i nerazzurri. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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l Pisa non riesce a ritrovare la vittoria e pareggia 2-2 contro il Südtirol all’Arena Garibaldi, nell’undicesima giornata di Serie B. La squadra di Paolo Bianco passa due volte in vantaggio, ma viene raggiunta in entrambe le occasioni dagli altoatesini di Possanzini.

Protagonista tra i nerazzurri Tramoni, che al 26′ sblocca il risultato con una splendida azione personale conclusa con un tiro sotto la traversa. Il Südtirol trova però il pareggio con Vasic, bravo ad approfittare di un’incertezza difensiva dei padroni di casa.


Nella ripresa è ancora Tramoni a lasciare il segno, servendo al 74′ l’assist per il nuovo vantaggio firmato da Leris. La gioia del Pisa dura appena due minuti: al 76′ Vasic realizza la doppietta personale, sfruttando un’altra disattenzione della retroguardia nerazzurra.

Finisce 2-2, con il Pisa che spreca una doppia occasione per conquistare tre punti importanti nella corsa alle prime posizioni. Il Südtirol porta invece a casa un pareggio prezioso.

Highlights Pisa-Südtirol 2-2: le reti di Tramoni e Leris per il Pisa e la doppietta di Vasic per gli ospiti.

 

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