Serie B, Mantova-Verona 0-0 all’intervallo: poche emozioni al Martelli

Si chiude senza reti il primo tempo di Mantova-Hellas Verona, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Gli ospiti partono meglio, ma i biancorossi crescono con il passare dei minuti. Nel finale Ruocco va vicino al gol del vantaggio.

Termina sul risultato di 0-0 il primo tempo di Mantova-Hellas Verona, sfida dell’undicesima giornata di Serie B in corso allo stadio Danilo Martelli.





L’avvio è favorevole alla formazione ospite, che esercita un pressing intenso e prova a mettere in difficoltà la costruzione del gioco dei padroni di casa. Al 3′ Bernede recupera un pallone al limite dell’area e serve Mosquera, fermato però da un fallo di mano.

Il Mantova fatica inizialmente a trovare spazi, mentre il Verona continua a spingere. Al 15′ arriva una delle occasioni più importanti della prima frazione: Bardi è decisivo in uscita su Zappa, evitando il vantaggio degli scaligeri.

MANTOVA IN CRESCITA, TOMASEVIC SALVA IL RISULTATO

Con il passare dei minuti i biancorossi prendono coraggio, sostenuti anche dal tifo della Curva Te, che comincia a farsi sentire dal 16′. Al 21′ è però ancora il Verona a rendersi pericoloso: Frese calcia a botta sicura dall’interno dell’area, ma Tomasevic interviene provvidenzialmente, deviando la conclusione in fallo laterale. Quattro minuti più tardi gli ospiti ci riprovano con Harroui, che conclude alto al termine di una rapida ripartenza orchestrata insieme a Mosquera.

Il Mantova risponde al 28′ con un’azione avviata da Castellini e proseguita da Vlahovic, ma Bragantini non riesce a trovare lo spazio per concludere.Al 34′ Bragantini conquista una punizione da posizione interessante dopo essere stato fermato fallosamente da Edmunsson, ammonito nell’occasione. La successiva battuta genera una mischia nell’area veronese, conclusa da un tiro alto di Vesentini. L’azione viene anche sottoposta a u