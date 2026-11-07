Cesena-Catanzaro 1-0, Mignani: «Non meritavamo di perdere, i ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto»

Il tecnico giallorosso analizza la sconfitta per 1-0 contro il Cesena, sua ex squadra. Mignani difende la prestazione dei suoi calciatori e sottolinea i progressi del Catanzaro, nonostante il risultato negativo.

Il Catanzaro esce sconfitto dal campo del Cesena nell’undicesima giornata del campionato di Serie B. A decidere la sfida del Manuzzi è stata una rete di Galli all’83’, che ha regalato ai romagnoli il successo per 1-0.

Al termine dell’incontro, l’allenatore Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo il proprio rammarico per un risultato che, a suo giudizio, non rispecchia quanto visto in campo.





Il tecnico giallorosso, tornato a Cesena da ex, ha evidenziato i miglioramenti della squadra nelle ultime partite, soffermandosi anche sulle emozioni legate al ritorno in una piazza nella quale ha lavorato in passato.

MIGNANI SULLA SCONFITTA: «AVREI ACCETTATO IL PAREGGIO»

«Ho visto un match equilibrato nel primo tempo. Il Cesena ha avuto più possesso palla di noi, il Catanzaro si è difeso cercando di ripartire. Qualche palla potevamo sfruttarla meglio, ma è andata così. Una punizione ci ha beffato, avrei accettato il pareggio, ma certo i miei ragazzi non meritavano una sconfitta».

LA CRESCITA DEL CATANZARO: «I CALCIATORI HANNO APPLICATO QUELLO CHE HO CHIESTO»

«Sono arrivato e ho avuto poco tempo per la prima partita, la seconda è stata fatta bene. La terza, quella di questo pomeriggio, è stata gestita ancora meglio. I calciatori hanno applicato quello che ho chiesto loro. Poi è chiaro che il risultato è tutto. Non tolgo nulla al Cesena che ha fatto la sua partita, l’ha vinta, ma mi sia permesso di affermare che i miei ragazzi non meritavano la sconfitta».

IL RITORNO A CESENA DA EX: «FARE UNO SGAMBETTO SAREBBE STATO BELLO»

«La vita ti riserva delle sorprese. La prima partita del Catanzaro la faccio contro il Benevento di mio figlio. La terza col Cesena da ex. Io non ho mai avuto problemi con nessuno in questa piazza: tifosi, società, calciatori e giornalisti qui. E tornare qui è sempre un piacere. Certo farvi uno sgambetto sarebbe stato bello».