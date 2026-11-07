Serie B, continua l’11ª giornata: Palermo capolista a +7. Oggi cinque partite, programma e classifica aggiornata
Prosegue oggi, sabato 7 novembre, l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Dopo l’anticipo di venerdì sera tra Ascoli e Palermo, terminato 1-1, il programma entra nel vivo con cinque incontri che potrebbero modificare gli equilibri della classifica.
Il Palermo di Filippo Inzaghi mantiene saldamente il comando con 27 punti in 11 partite, frutto di otto vittorie e tre pareggi. I rosanero, ancora imbattuti, conservano sette lunghezze di vantaggio su Modena e Ascoli, entrambe a quota 20. Gli emiliani, però, devono ancora scendere in campo.
Serie B, cinque partite in programma oggi
Il sabato di Serie B si apre alle ore 15 con quattro incontri.
Il Cesena ospita il Catanzaro, ultimo in classifica con sei punti e alla ricerca di una svolta. La Juve Stabia affronta l’Arezzo, mentre il Padova riceve l’Empoli, chiamato a migliorare una situazione di classifica complicata.
Alla Cetilar Arena il Pisa cerca il riscatto contro il Südtirol, dopo la sconfitta rimediata ad Avellino.
Alle 17:15 riflettori puntati su Mantova-Hellas Verona, una sfida particolarmente sentita dalle due tifoserie. I padroni di casa occupano il quarto posto con 18 punti, mentre i gialloblù inseguono a quota 15.
La giornata di sabato si conclude alle 19:30 con Benevento-Avellino, confronto tra due squadre appaiate a 15 punti.
Domenica il Modena cerca di accorciare sul Palermo
Il programma proseguirà domenica 8 novembre con tre partite.
Alle 15 il Modena sarà impegnato sul campo della Virtus Entella. La formazione emiliana, seconda con 20 punti, avrà l’opportunità di ridurre il distacco dal Palermo capolista.
Alle 17:15 si giocherà Carrarese-Sampdoria, mentre alle 19:30 L.R. Vicenza e Cremonese chiuderanno l’undicesimo turno.
Serie B, il programma completo dell’11ª giornata
Venerdì 6 novembre
- Ascoli-Palermo 1-1
Sabato 7 novembre
- Ore 15:00 – Cesena-Catanzaro
- Ore 15:00 – Juve Stabia-Arezzo
- Ore 15:00 – Padova-Empoli
- Ore 15:00 – Pisa-Südtirol
- Ore 17:15 – Mantova-Hellas Verona
- Ore 19:30 – Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
- Ore 15:00 – Virtus Entella-Modena
- Ore 17:15 – Carrarese-Sampdoria
- Ore 19:30 – L.R. Vicenza-Cremonese
Serie B, la classifica aggiornata
Situazione dopo Ascoli-Palermo 1-1, prima delle gare di sabato 7 novembre. PG = partite giocate.
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|27
|11
|2
|Modena
|20
|10
|3
|Ascoli
|20
|11
|4
|Mantova
|18
|10
|5
|Hellas Verona
|15
|10
|6
|Avellino
|15
|10
|7
|Benevento
|15
|10
|8
|Pisa
|15
|10
|9
|Südtirol
|14
|10
|10
|Padova
|14
|10
|11
|Cremonese
|12
|10
|12
|Cesena
|12
|10
|13
|Arezzo
|11
|10
|14
|Virtus Entella
|10
|10
|15
|Carrarese
|10
|10
|16
|Juve Stabia*
|9
|10
|17
|L.R. Vicenza
|9
|10
|18
|Empoli
|8
|10
|19
|Sampdoria
|8
|10
|20
|Catanzaro
|6
|10
Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.
Palermo imbattuto, il Modena prova a riaprire la corsa
Il pareggio conquistato ad Ascoli permette al Palermo di proseguire la propria serie positiva e di restare l’unica squadra ancora imbattuta del campionato.
Dopo il vantaggio firmato dall’ex Matteo Brunori, i rosanero hanno trovato il pareggio nella ripresa con Filippo Ranocchia, conquistando il terzo segno X stagionale.
La squadra di Inzaghi guarda adesso con particolare interesse alla trasferta del Modena contro la Virtus Entella, in programma domenica pomeriggio.
Il distacco di sette punti rappresenta infatti il dato più significativo della classifica attuale, anche se la formazione emiliana ha ancora la possibilità di accorciare.
Intanto, tra zona playoff e lotta salvezza, le partite di oggi potrebbero produrre nuovi cambiamenti in una graduatoria ancora molto equilibrata alle spalle della capolista.