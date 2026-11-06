Ascoli-Palermo, Venuti: «Ai punti meritavamo noi la vittoria. La partita l’abbiamo fatta noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
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Al termine di Ascoli-Palermo, terminata 1-1 allo stadio Del Duca, il difensore bianconero Lorenzo Venuti è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione della squadra di Francesco Tomei. Il calciatore dell’Ascoli ha espresso rammarico per il risultato, sottolineando come i marchigiani avrebbero meritato qualcosa in più contro la capolista.

Sul pareggio contro il Palermo:


«Ai punti avremmo meritato noi la vittoria. Dispiace, ma ci dà tanta autostima. Fare una partita del genere ci fa credere ancora di più in quello che facciamo quotidianamente».

Sulla sua prestazione e sul momento personale:

«Mi sto trovando benissimo qui. I ringraziamenti vanno ai ragazzi, sono un gruppo fantastico. Vanno anche al mister e al suo staff, che mi stanno facendo ritrovare la condizione giusta».

Sul colpo di testa che ha sfiorato il gol:

«Peccato non averla chiusa, più avanti magari capiterà di raccontarla con un finale diverso».

Sull’andamento della gara:

«Primo tempo quasi perfetto, nel secondo loro sono stati bravi nei primi dieci minuti, quando hanno fatto gol. Credo che la partita sia stata fatta dall’Ascoli».

Sul sostegno del pubblico del Del Duca:

«Per noi è fondamentale, lo stadio è il vero dodicesimo uomo. Sentire i tifosi che ci spingono quando subentra la stanchezza ci fa fare quella corsa in più».

Sulla scelta di trasferirsi all’Ascoli:

«Ringrazio innanzitutto per l’interesse mostrato nei miei confronti dopo un periodo difficile. Qui ho trovato una forte identità e un gruppo unito, quello che cercavo e di cui avevo bisogno dopo il periodo che ho passato».

Sulla sosta e sugli obiettivi stagionali:

«Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: mantenere la categoria. Non nego che stiamo facendo un bel campionato, ma dobbiamo lavorare sempre quotidianamente. La pausa ci farà bene per riposare e mettere benzina nel motore».

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