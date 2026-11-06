Ascoli-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Tomei

Tutto pronto allo stadio Cino e Lillo Del Duca per Ascoli-Palermo, anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Calcio d’inizio alle ore 20.30, con i rosanero di Filippo Inzaghi chiamati a difendere il primato in classifica contro la formazione marchigiana allenata da Francesco Tomei.

Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Inzaghi sceglie Peda al centro della difesa, accanto a Ceccaroni, mentre sulle corsie laterali agiranno Cassandro e Augello. A centrocampo spazio a Estevez e Segre, con Hernani a supporto del reparto offensivo. Davanti confermato Pohjanpalo, affiancato da Johnsen e Vavassori.





Nell’Ascoli, invece, Matteo Brunori parte dal primo minuto contro la sua ex squadra. Titolare anche Andrea Silipo, mentre Samuele Damiani non figura nell’elenco dei calciatori a disposizione comunicato dal club marchigiano.

Di seguito le formazioni ufficiali.

ASCOLI

Titolari: Vitale, Venuti, Silipo, Corradini, Acampora, D’Uffizi, Guiebre, Curado (C), Rizzo, Milanese, Brunori.

A disposizione: Crespi, Nicoletti, Chakir, Perciun, Oliveri, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Gori, Bolsius.

Allenatore: Francesco Tomei.

PALERMO

Titolari: Perin, Augello, Segre (C), Vavassori, Johnsen, Pohjanpalo, Hernani, Estevez, Peda, Ceccaroni, Cassandro.

A disposizione: Nespola, Fortin, Gomes, Ranocchia, Gyasi, Bozzolan, Mazzitelli, Magnani, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Terna arbitrale e VAR

Arbitro: Rapuano (Rimini).

Assistenti: Rossi (La Spezia) e Bercigli (Firenze).

Quarto ufficiale: Turrini (Firenze).

VAR: Volpi (Arezzo).

AVAR: Fourneau (Roma 1).