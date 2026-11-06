Giornale di Sicilia: “Ascoli-Palermo, le probabili formazioni: Peda titolare, Estevez e Mazzitelli in mediana”

Il Palermo si prepara alla trasferta contro l’Ascoli, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Del Duca. Per i rosanero di Filippo Inzaghi un nuovo esame di maturità contro la formazione marchigiana, terza in classifica e protagonista di un ottimo avvio di campionato.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero dovrebbe confermare il 4-2-3-1, apportando alcune modifiche soprattutto in difesa e a centrocampo. Peda è indicato tra i titolari al posto dell’infortunato Bani, mentre in mediana spazio alla coppia Estevez-Mazzitelli.





Palermo, Peda in difesa. Ranocchia e Segre verso la panchina

Tra i pali sarà confermato Perin, con Cassandro sulla destra, Peda e Ceccaroni al centro della difesa e Augello sulla fascia sinistra.

Le novità principali riguardano il centrocampo, dove Estevez e Mazzitelli dovrebbero partire dal primo minuto, concedendo un turno di riposo a Ranocchia e Segre.

Sulla trequarti spazio a Johnsen, Hernani e Vavassori, mentre Pohjanpalo sarà il riferimento offensivo.

Il Giornale di Sicilia ipotizza dunque una formazione con diversi cambiamenti rispetto alle precedenti uscite, pur mantenendo invariato il sistema di gioco.

Ascoli, Gori favorito su Brunori. Silipo titolare

Anche l’Ascoli di Francesco Tomei dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1.

Davanti al portiere Vitale, la linea difensiva sarà composta da Oliveri, Curado, Rizzo e Guiebre. A centrocampo spazio a Milanese e Corradini, mentre Silipo, Bolsius e D’Uffizi agiranno alle spalle dell’unica punta Gori.

Secondo il Giornale di Sicilia, l’ex capitano rosanero Matteo Brunori dovrebbe iniziare dalla panchina, pronto a essere utilizzato a gara in corso.

Tra le riserve anche l’altro ex Palermo Samuele Damiani.

Ascoli-Palermo, le probabili formazioni del Giornale di Sicilia

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Corradini; Silipo, Bolsius, D’Uffizi; Gori.

Allenatore: Francesco Tomei.

A disposizione: Crespi, Gattoni, Nicoletti, Venuti, Damiani, Ricci, Acampora, De Pieri, Perciun, Chakir, Brunori.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Estevez, Mazzitelli; Johnsen, Hernani, Vavassori; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Bozzolan, Gomes, Ranocchia, Segre, Gyasi, Gabrielloni.

La sfida del Del Duca metterà di fronte la capolista imbattuta e una delle principali sorprese del campionato. Il Palermo proverà a consolidare il proprio vantaggio sulle inseguitrici, mentre l’Ascoli cercherà di sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze dalla vetta.