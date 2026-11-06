Giornale di Sicilia: “Ascoli-Palermo, le probabili formazioni: Peda titolare, Estevez e Mazzitelli in mediana”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (19) inzaghi peda

Il Palermo si prepara alla trasferta contro l’Ascoli, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Del Duca. Per i rosanero di Filippo Inzaghi un nuovo esame di maturità contro la formazione marchigiana, terza in classifica e protagonista di un ottimo avvio di campionato.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero dovrebbe confermare il 4-2-3-1, apportando alcune modifiche soprattutto in difesa e a centrocampo. Peda è indicato tra i titolari al posto dell’infortunato Bani, mentre in mediana spazio alla coppia Estevez-Mazzitelli.


Palermo, Peda in difesa. Ranocchia e Segre verso la panchina

Tra i pali sarà confermato Perin, con Cassandro sulla destra, Peda e Ceccaroni al centro della difesa e Augello sulla fascia sinistra.

Le novità principali riguardano il centrocampo, dove Estevez e Mazzitelli dovrebbero partire dal primo minuto, concedendo un turno di riposo a Ranocchia e Segre.

Sulla trequarti spazio a Johnsen, Hernani e Vavassori, mentre Pohjanpalo sarà il riferimento offensivo.

Il Giornale di Sicilia ipotizza dunque una formazione con diversi cambiamenti rispetto alle precedenti uscite, pur mantenendo invariato il sistema di gioco.

Ascoli, Gori favorito su Brunori. Silipo titolare

Anche l’Ascoli di Francesco Tomei dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1.

Davanti al portiere Vitale, la linea difensiva sarà composta da Oliveri, Curado, Rizzo e Guiebre. A centrocampo spazio a Milanese e Corradini, mentre Silipo, Bolsius e D’Uffizi agiranno alle spalle dell’unica punta Gori.

Secondo il Giornale di Sicilia, l’ex capitano rosanero Matteo Brunori dovrebbe iniziare dalla panchina, pronto a essere utilizzato a gara in corso.

Tra le riserve anche l’altro ex Palermo Samuele Damiani.

Ascoli-Palermo, le probabili formazioni del Giornale di Sicilia

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Corradini; Silipo, Bolsius, D’Uffizi; Gori.

Allenatore: Francesco Tomei.

A disposizione: Crespi, Gattoni, Nicoletti, Venuti, Damiani, Ricci, Acampora, De Pieri, Perciun, Chakir, Brunori.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Estevez, Mazzitelli; Johnsen, Hernani, Vavassori; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Bozzolan, Gomes, Ranocchia, Segre, Gyasi, Gabrielloni.

La sfida del Del Duca metterà di fronte la capolista imbattuta e una delle principali sorprese del campionato. Il Palermo proverà a consolidare il proprio vantaggio sulle inseguitrici, mentre l’Ascoli cercherà di sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze dalla vetta.

Altre notizie

Screenshot 2026-11-06 234120

Ascoli-Palermo, Cassandro: «Non molliamo mai, ma dobbiamo migliorare l’inizio delle partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Screenshot 2026-11-06 233857

Ascoli-Palermo, D’Angelo: «Un gran punto che ci dà continuità. Vavassori? Febbre a 40»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
b1e81ee3-c433-420a-8b0f-9b8d985152c4

Ascoli-Palermo 1-1, gli highlights del match: Brunori colpisce, Ranocchia risponde (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
venuti-lorenzo

Ascoli-Palermo, Venuti: «Ai punti meritavamo noi la vittoria. La partita l’abbiamo fatta noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (138) d'angelo

Ascoli-Palermo 1-1, D’Angelo: «Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Vavassori? Ha la febbre a 39 e mezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
tomei

Ascoli-Palermo, Tomei: «Se avessimo fatto il 2-0, per loro sarebbe diventata complicata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
8f65e621-1368-4d41-bc5c-4fa250eb708e

Serie B, classifica aggiornata dopo Ascoli-Palermo 1-1: rosanero sempre primi a 27 punti, +7 su Modena e Ascoli

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
84a0aa76-0e8c-421b-ac7c-5443e455ba45

Ascoli-Palermo, le pagelle dei rosanero: voti e giudizi dopo la sfida del Del Duca

Rosario Di Stefano Novembre 6, 2026
WhatsApp Image 2026-11-06 at 20.32.27

Ascoli-Palermo, Osti: «Speriamo che l’aquila voli più in alto del picchio. Inzaghi? Settimana complicata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Screenshot 2026-11-06 172815

Ascoli-Palermo 1-1: Brunori punge, Ranocchia risponde. Rosanero imbattuti e a +7 sul Modena

Angelo Giambona Novembre 6, 2026
palermo carrarese 2-1 (71) perin

Ascoli-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Tomei

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
palermo mantova logo coppa italia (43) vavassori Castellini

Palermo, la Polonia mette nel mirino Vavassori: l’Italia rischia di perdere il talento rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-11-06 234120

Ascoli-Palermo, Cassandro: «Non molliamo mai, ma dobbiamo migliorare l’inizio delle partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Screenshot 2026-11-06 233857

Ascoli-Palermo, D’Angelo: «Un gran punto che ci dà continuità. Vavassori? Febbre a 40»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
b1e81ee3-c433-420a-8b0f-9b8d985152c4

Ascoli-Palermo 1-1, gli highlights del match: Brunori colpisce, Ranocchia risponde (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
venuti-lorenzo

Ascoli-Palermo, Venuti: «Ai punti meritavamo noi la vittoria. La partita l’abbiamo fatta noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (138) d'angelo

Ascoli-Palermo 1-1, D’Angelo: «Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Vavassori? Ha la febbre a 39 e mezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026