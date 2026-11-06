Gazzetta dello Sport: “Ascoli-Palermo, le probabili formazioni: Brunori titolare, Inzaghi punta su Estevez e Mazzitelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (105)

Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Ascoli, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Del Duca. I rosanero di Filippo Inzaghi cercano di consolidare il primato in classifica contro la formazione di Francesco Tomei, terza forza del campionato.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Estevez e Mazzitelli in mediana, con Ranocchia e Segre inizialmente in panchina. In attacco confermato Pohjanpalo, sostenuto da Johnsen, Hernani e Vavassori.


Palermo, Estevez e Mazzitelli dal primo minuto

La formazione rosanero dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1.

Tra i pali confermato Perin, mentre la linea difensiva sarà composta da Cassandro, Magnani, Ceccaroni e Augello.

A centrocampo spazio alla coppia Estevez-Mazzitelli, con Hernani sulla trequarti. Ai suoi lati agiranno Johnsen e Vavassori, entrambi reduci da tre partite consecutive a segno.

Il riferimento offensivo sarà Pohjanpalo, alla ricerca di un gol che manca da diverse giornate.

La Gazzetta dello Sport indica sei indisponibili per Inzaghi: Bani, Pierozzi, Palumbo, Barba, Strefezza e Joronen.

Ascoli, Brunori guida l’attacco. Damiani titolare

Anche Francesco Tomei dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, con Vitale tra i pali.

In difesa spazio a Oliveri, Curado, Rizzo e Guiebre, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Corradini e Damiani.

Sulla trequarti confermati Silipo, Acampora e D’Uffizi, alle spalle dell’ex capitano rosanero Matteo Brunori.

La Gazzetta dello Sport prevede dunque due ex Palermo nell’undici iniziale dell’Ascoli: Damiani e Silipo, oltre naturalmente a Brunori.

Ascoli-Palermo, le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Acampora, D’Uffizi; Brunori.

Allenatore: Francesco Tomei.

A disposizione: Dente, Nicoletti, Venuti, Chakir, Perciun, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Gori, Milanese, Bolsius.

Indisponibile: Alagna.

Diffidati: Rizzo, Guiebre.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Estevez, Mazzitelli; Johnsen, Hernani, Vavassori; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Peda, Bozzolan, Segre, Ranocchia, Gomes, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Bani, Pierozzi, Palumbo, Barba, Strefezza, Joronen.

Arbitro e diretta TV

La sfida sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi e Filippo Bercigli. Quarto ufficiale Niccolò Turrini, al VAR Manuel Volpi e all’AVAR Francesco Fourneau.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, con la possibilità di seguirla anche attraverso LaB e Prezzi.it, come indicato dalla Gazzetta dello Sport.

Il Palermo proverà a confermare la propria imbattibilità, mentre l’Ascoli cercherà di sfruttare il fattore campo per fermare la capolista.

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