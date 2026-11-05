D’Angelo presenta Ascoli-Palermo: «Pohjanpalo si sta sacrificando, Vavassori e Johnsen ne beneficiano»

Maurizio D’Angelo, viceallenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta alla vigilia della sfida contro l’Ascoli, in programma domani sera allo stadio Del Duca. Il tecnico rosanero, intervenuto al posto di Filippo Inzaghi, ancora alle prese con la tonsillite, si è soffermato sulla tendenza a vedere sempre meno pareggi a reti inviolate in Serie B e sul contributo di Joel Pohjanpalo al gioco della squadra.

«È una tendenza generale, ci sono meno tatticismi e ci si muove tanto. Si cerca di fare un gol in più dell’avversario. La Serie B è un campionato lungo, pieno di insidie, e dobbiamo essere bravi a superare le difficoltà. Le difficoltà ci sono sempre, la bravura di una squadra sta nel saperle gestire».





D’Angelo si è poi soffermato sul lavoro svolto da Pohjanpalo e sull’importanza del suo contributo per i compagni di reparto: «Sicuramente la squadra sta apprezzando quello che fa Pohjanpalo. Si sta sacrificando e Vavassori e Johnsen stanno beneficiando di questa sua posizione più arretrata. Lui sa benissimo che la squadra ha piena fiducia in lui e siamo sicuri che, al momento giusto, ci darà il suo contributo per ottenere grandi risultati».