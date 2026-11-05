D’Angelo presenta Ascoli-Palermo: «Inzaghi ha una voglia matta di stare con il gruppo»

Maurizio D’Angelo, viceallenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta alla vigilia della sfida contro l’Ascoli, in programma domani sera allo stadio Del Duca. Il tecnico rosanero, intervenuto al posto di Filippo Inzaghi, ancora alle prese con la tonsillite, ha parlato delle condizioni dell’allenatore e delle valutazioni sulla formazione da schierare contro i marchigiani.

«Il mister, al di là di domani, penso che abbia una voglia matta di stare con noi e già stasera sarà con il gruppo. Ha voluto stare fuori per non creare problemi e non compromettere nulla. Domani abbiamo la rifinitura e cercheremo di capire chi ha recuperato pienamente, poi faremo la formazione».



