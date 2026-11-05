Ascoli-Palermo, le quote dei bookmakers

Il Palermo parte favorito secondo i bookmakers nella sfida contro l’Ascoli, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca. Nonostante il fattore campo e l’ottimo avvio di stagione della formazione marchigiana, gli operatori considerano i rosanero la squadra con maggiori possibilità di conquistare i tre punti.

Le quote medie del mercato 1X2 evidenziano infatti un vantaggio per la formazione allenata da Filippo Inzaghi, anche se il confronto si preannuncia equilibrato.





Ascoli-Palermo, le quote medie: il successo rosanero a 2.18

Secondo i dati riportati dai principali operatori, la vittoria del Palermo è proposta mediamente a 2.18, mentre il successo dell’Ascoli si attesta a 3.05.

Più alta la quota del pareggio, fissata mediamente a 3.44.

Nel dettaglio, le quote medie 1X2 sono:

1 – Vittoria Ascoli: 3.05

3.05 X – Pareggio: 3.44

3.44 2 – Vittoria Palermo: 2.18

Le valutazioni indicano dunque il Palermo come favorito, pur riconoscendo all’Ascoli concrete possibilità di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Palermo favorito per tutti i bookmakers

Analizzando le quote dei singoli operatori emerge una tendenza uniforme: il successo esterno è sempre considerato l’esito più probabile.

Bet365 propone la vittoria rosanero a 2.25, Snai a 2.20 e StarVegas a 2.15.

Quote simili anche per AdmiralBet, che offre il segno 2 a 2.15, Betflag e Lottomatica a 2.20.

NetBet valuta il successo del Palermo a 2.18, mentre 888sport.it lo propone a 2.15 e LeoVegas a 2.17.

Per quanto riguarda la vittoria dell’Ascoli, le valutazioni oscillano tra il 2.80 di 888sport.it e il 3.15 proposto da diversi operatori.

Il pareggio viene invece quotato tra 3.35 e 3.55.

Ascoli-Palermo, sfida tra la migliore difesa e il migliore attacco

Le valutazioni dei bookmakers riflettono anche il rendimento delle due squadre nelle prime dieci giornate.

Il Palermo guida la classifica con 26 punti ed è ancora imbattuto, grazie a otto vittorie e due pareggi. I rosanero vantano inoltre il miglior attacco del campionato, con 24 reti realizzate.

L’Ascoli, terzo a quota 19 punti, ha invece costruito buona parte del proprio percorso sulla solidità difensiva, avendo incassato appena sei gol.

La formazione di Francesco Tomei potrà contare anche sul sostegno di un Del Duca esaurito, elemento che potrebbe contribuire a rendere particolarmente combattuta la partita.

I numeri delle quote premiano dunque il Palermo, ma il divario tra le valutazioni dei due successi conferma che gli operatori non considerano scontato il risultato.

Per Inzaghi e i suoi uomini sarà un altro esame importante nella corsa verso la Serie A.